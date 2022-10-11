新冠後肥胖 中醫助減重

依中醫觀點，新冠肺炎多屬「濕熱疫毒」侵犯人體，濕和熱兩種致病因子湊在一起就會產生「油脂」，油脂這種病理產物堆積停留在體內，無法順利代謝排出體外，這正是許多人罹患新冠肺炎後會胖起來的原因。

50歲的李女士於今年7月因確診新冠肺炎，在居家隔離7天後，驚然發現自己胖了4公斤，日前至中醫科求診，確診為「濕熱蘊結」證型，經內服「清熱利濕」中藥後，體重每周下降1公斤，現已恢復之前的身材。

美研究：疫情爆發 四成成年人體重增加 13 公斤

臺北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師林在裕指出，像李女士罹患新冠肺炎後發現體重增加的人還真不少，依據美國心理學會的一項調查，在大爆發期間，42%的美國成年人體重平均增加了13公斤。