新冠患者5種症狀 高危染真菌失明 AI揪出高危人士及早治療

臺北醫學大學醫學資訊研究所教授雪必兒(Shabbir Syed Abdul)與當地學者及醫院合作，透過人工智慧(Artificial Intelligence, AI)預測可能感染黑真菌的COVID-19患者，準確率高達95%，可及早治療，降低患者失明的風險。

COVID-19疫情蔓延，印度更因此出現許多患者感染黑真菌(black fungus)進而導致失明的特殊狀況。臺北醫學大學醫學資訊研究所教授雪必兒(Shabbir Syed Abdul)與當地學者及醫院合作，透過人工智能(Artificial Intelligence, AI)預測可能感染黑真菌的COVID-19患者，準確率高達95%，可及早治療，降低患者失明的風險。

感染罹黑真菌 錯過治療致失明

北醫大雪必兒教授與印度海德拉巴大學(University of Hyderabad)學者合作，蒐集2021年印度醫院甘地綜合醫院(Gandhi General Hospital)共1,200名COVID-19患者的資料進行研究，其中有214名患者皆在結束療程後罹患黑真菌，回診已錯過黃金治療時期，導致失明，比例逾17%。

雪必兒教授表示，印度2021年疫情嚴重，平均每天有逾十萬名確診病例，民眾罹患COVID-19後免疫系統脆弱，許多患者結束療程後返家，可能已感染黑真菌，導致眼睛腫脹不適，但大部分的患者直覺是太累了，或受到COVID-19的影響而不以為意，結果2至3周後回診才發現感染，已錯過治療時機，最後失明。