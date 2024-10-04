新冠感染「中完又中」 適時接種疫苗保護自己及家人

又中了新冠？沒錯，雖然疫後復常僅1年半，不少同事或親朋戚友均表示再次，甚至多次感染新冠肺炎。事實上，新冠病毒不但從沒離去，本港及全球新冠活躍程度更持續上升，加上暑假旅遊高峰過後，以及新學年開始，感染及再感染風險不容忽視。尚至醫療醫務行政總監郭寶賢醫生指：「新冠感染一次都嫌多，再次感染更進一步增加入院、死亡及出現長期病風險。為保障自己及家人，市民應適時接種新冠疫苗及加強劑。」

新冠病毒再現「升浪」

根據衞生防護中心資料，本港新冠肺炎約每隔4至6個月會出現升浪，整體活躍程度自6月起持續上升，預料新冠肺炎活躍程度有機會進一步上升；9月初時，呼吸道樣本中對嚴重新冠病毒呈陽性反應比率為6.16%。而港人旅遊熱點如日本亦爆發新一波疫情。不少人趁暑假旅遊後回港，加上新學年開學，新冠病毒或隨時於本港迅速傳播，增加感染及再感染風險。