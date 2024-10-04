新冠感染「中完又中」 適時接種疫苗保護自己及家人

又中了新冠？沒錯，雖然疫後復常僅1年半，不少同事或親朋戚友均表示再次，甚至多次感染新冠肺炎。事實上，新冠病毒不但從沒離去，本港及全球新冠活躍程度更持續上升，加上暑假旅遊高峰過後，以及新學年開始，感染及再感染風險不容忽視。尚至醫療醫務行政總監郭寶賢醫生指：「新冠感染一次都嫌多，再次感染更進一步增加入院、死亡及出現長期病風險。為保障自己及家人，市民應適時接種新冠疫苗及加強劑。」
新冠病毒再現「升浪」
根據衞生防護中心資料，本港新冠肺炎約每隔4至6個月會出現升浪，整體活躍程度自6月起持續上升，預料新冠肺炎活躍程度有機會進一步上升；9月初時，呼吸道樣本中對嚴重新冠病毒呈陽性反應比率為6.16%。而港人旅遊熱點如日本亦爆發新一波疫情。不少人趁暑假旅遊後回港，加上新學年開學，新冠病毒或隨時於本港迅速傳播，增加感染及再感染風險。
勿忽視再次感染風險
別以為曾感染新冠便可終生免疫，郭寶賢醫生表示：「透過自然感染及接種疫苗所產生的免疫力均會隨時間下降，市民不應忽視再次感染的風險。研究顯示，再次感染分別增加入院及死亡風險達2.3倍及1.2倍，更增加多種慢性病風險，包括心血管病（2倍）、肺部後遺症（2.5倍）及精神健康障礙（1.1倍）等風險。」值得關注的是，曾感染者可在康復數週後再次感染新冠肺炎，雖然情況並不常見，但可反映出曾感染者絕不應掉以輕心。
長新冠影響認知及生活
部分患者感染新冠肺炎後可能出現長期綜合後遺症——「長新冠」。不論重症或輕症患者均有可能出現長新冠，持續可達數月甚至以年計，對患者認知及生活均可構成嚴重影響。然而，接種新冠疫苗可減低長新冠發病率，故此，曾感染者亦應接種新冠疫苗作加強劑。
政府更新新冠疫苗接種安排
政府指出，因應絕大部分市民均曾感染新冠肺炎，已經簡化接種初始劑次的安排，即接種一劑mRNA疫苗或兩劑滅活疫苗，便被視為完成接種初始劑次。至於高風險人士則可在感染新冠或接種上一劑疫苗6個月後，免費接種加強劑。合資格人士可透過網上預約系統預約接種：按此預約。
變種病毒「日新月異」 無需等待新一代疫苗
郭寶賢醫生補充：「新冠病毒不斷演變，於本港廣泛流行的變異株可謂『日新月異』。政府正與疫苗供應商探討採購JN.1譜系新冠疫苗，預計於今年年底供應本港使用。然而，新冠感染『不可一不可再』，接種疫苗是抵禦病毒的最佳保護。為保障自己及家人，市民特別是高風險人士應適時接種新冠疫苗及加強劑。」
資訊由郭寶賢醫生提供，復星醫藥支持。
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