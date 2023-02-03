新冠治療｜如何助高風險族群遠離新冠重症？附醫師圖文解析

「醫師，我每周要洗腎3次，如果確診COVID-19怎麼辦？」 「長期洗腎或身體狀況較差的患者，要如何治療COVID-19？」 洗腎、器官移植患者感染新冠肺炎的風險較高，而且較容易出現重症或死亡，雙和醫院腎臟內科主任吳美儀醫師指出，雖然已有抗病毒藥物可以使用，但是這些患者平時會使用較多藥物，在使用抗病毒藥物時，容易受到限制，治療效果也受到影響。

因為洗腎患者需要定期接受透析，所以醫院會安排隔離區域來幫確診COVID-19的病患洗腎。吳美儀醫師說，在治療方面，除了開立口服藥物之外，目前也有針劑型的單株抗體，可供共病較多、重症風險較高的患者使用。

不同新冠治療藥物的差異

三天內給藥降低88%風險 長效型單株抗體可用於治療「具任一重症風險因子，未使用氧氣且於發病五天內之成人或12歲以上且體重40公斤以上」COVID-19輕症患者。採單次肌肉注射，施打之後留院觀察1個小時就可以回去。從臨床數據來看，在出現症狀後五天內給藥，能夠降低住院或死亡風險近7成（66.9%）。若能盡早於三天內給藥，則能夠降低88%的風險，所以把握黃金時間盡早治療是關鍵。 吳美儀醫師補充，重症風險因子包括年齡65歲以上、氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾（間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病）、結核病、慢性肝病（肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎）、失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷）、精神疾病（情緒障礙、思覺失調症）、失智症、BMI≧30（或12–17歲兒童青少年BMI 超過同齡第95百分位）、懷孕（或產後六週內）、影響免疫功能之疾病（HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑）等。符合資格的患者，便可使用公費長效型單株抗體。

除了感染後的治療，長效型單株抗體也可用於COVID-19暴露前的預防。吳美儀醫師解釋，暴露前預防可用於曾在一年內接受實體器官或血液幹細胞移植、接受實體器官或血液幹細胞移植後任何時間有急性排斥現象、曾在一年內接受 CAR-T 治療或 B 細胞清除治療、具有效重大傷病卡之嚴重先天性免疫不全病患、具有效重大傷病卡之血液腫瘤病患（淋巴肉瘤、何傑金氏、淋巴及組織其他惡性瘤、白血病）以及感染人類免疫缺乏病毒（HIV）且最近一次 CD4 < 200 cells/mm3 者。 上述病患若6個月內沒有感染COVID-19且1周內與感染者無已知的接觸史，可以注射長效型單株抗體作為預防。從臨床數據來看，長效型單株抗體在接種後六個月內可降低83%感染風險，效力與安全性已通過臨床試驗證實，證據也顯示該藥品針對台灣主流病毒株BA.5及BA.2.75具保護力。