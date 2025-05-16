新冠疫情又再殺到？營養師教4招飲食應對輕症防惡化

本港新冠病毒又再次活躍，而且感染個案較去年高峰期上升！有營養師指出，近日新冠疫情又升溫，如果發現身體開始有輕微不適時，她推介可以依從4種飲食方法，及時化解不適，提升免疫力，並快速康復。

4招飲食應對輕症防惡化 營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，新冠肺炎疫情又再蔓延，許多人在面對輕微症狀時，常常會詢問飲食方面的建議。當出現喉嚨癢、頭痛、流鼻水、全身痠痛和肚瀉等輕症時，以下飲食有助促進康復： 1. 每餐都有蛋白質 攝取足夠的蛋白質是恢復健康的關鍵。蛋白質有助於修復身體組織和促進代謝，因此每餐都應包含高蛋白食物。

食物建議：冬菇雞湯、番茄炒蛋或紅燒牛肉。 2. 確保足夠熱量 身體在不適期間需要充足的熱量來支持日常活動，建議選擇全榖雜糧類食物，這些食物不僅提供能量，還含有豐富的微量營養素。

食物建議：番薯、薯仔、紅藜、五穀米及糙米飯。 3. 多吃維他命C水果 維他命C對於增強免疫系統至關重要。在每餐中加入當季的水果，以下食物不僅能提供必要的維他命，還能幫助提升身體的抵抗力。

食物建議：木瓜、荔枝、百香果和番石榴。 4. 多補充水分 保持良好的水分攝取也不可忽視，建議一天飲用8至10杯水(約2,000ml)，如果難以攝取足夠的水分，可以考慮飲用其他飲料。

食物建議：電解質補充品、果汁、牛奶或豆漿。

特定症狀如何調整飲食？ 營養師李婉萍亦在網頁上表示，在面對特定症狀時，飲食策略也需調整： 1. 喪失味覺和嗅覺： 增加調味料的使用：有些人發現自己好像吃不出味道、聞不到了，這時候可以把調味放重一些沒關係。新冠肺炎會影響到人們的味覺和嗅覺，如果感官改變，可以透過加鹽、加糖、調味料來增加口感，有吃先有體力比較重要。

吃冷食刺激食慾：甚至吃溫度低、冷的東西，也可以比較刺激食慾。在餐與餐之間可以喝一些冰奶昔、吃冰淇淋，或搭配高蛋白粉飲，幫忙補充營養。如果發現自己吃得比以前少，食量掉了一半，這樣就會特別建議要補營養補充品。

嘗試薄荷類食物：吃完飯後覺得口乾舌燥、嘴巴乾，可以吃點薄荷類的食物如香口膠等。最後飯後要規律刷牙，喉嚨痛也可以用漱口水消毒一下，把口腔的細菌，把病毒清出去會比較舒服。 2. 胃口差和疲倦 少量多餐：在胃口不佳的情況下，採取少量多餐的方式，每天進食4至6餐，並確保每一餐中都包含蛋白質，這對於補充能量和營養尤為重要。

選擇熱量和油脂含量高的食物：高熱量食物如芝士、花生醬和酥皮濃湯亦可適當加入，以確保攝取到足夠的熱量。每餐間的點心飲品則可選優格、全脂牛奶、香蕉牛奶、牛油果牛奶等。 營養師李婉萍指，輕度的運動和充足的睡眠是促進康復的重要因素。在身體感到疲倦時，應該優先考慮休息，給予身體足夠的時間進行自我修復。希望透過這些專業的飲食建議和生活方式的調整，能幫助每位患者早日康復，重返健康生活。