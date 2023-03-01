新冠疫苗本地數據分析 港大：長者宜接種加強劑

本港今天起取消口罩令，疫情看似已經過去，但其實是變成像流感般的風土病，仍然有接種新冠疫苗的需要。港大醫學院與醫衛大數據深析實驗室首次利用真實世界數據，分析逾百萬份醫管局的電子病歷及衛生署的疫苗接種紀錄，證實疫苗有效減低入院、嚴重併發症及死亡風險。
不少人對接種新冠疫苗有疑慮，亦擔心疫苗的臨床研究代表性不足，而對新冠疫苗卻步，尤其是加強劑的接種。港大醫學院藥理及藥劑學系系主任、羅肇群簡寶玲基金教授席(藥劑學)暨醫衛大數據深析實驗室首席科學家黃志基教授表示，「當中以70歲以上人士的第三針接種率較低，80歲以上更不足65%。」
大減長者死亡風險
是次研究採用2022年首季Omicron變異株流行期間醫管局及衛生署的數據，當中包括健康及患有慢性疾病的人士，作大數據分析。港大醫學院臨床醫學學院家庭醫學及基層醫療學系助理教授暨醫衛大數據深析實驗室聯合首席研究員尹旭輝博士發表結果，「任何年齡人士，接種第一針新冠疫苗已可顯著減低與新冠病毒相關的死亡及嚴重併發症風險，而接種的針數愈多(研究涵蓋最多3針)，保護的強度愈高。值得留意是，60歲以上接種3針疫苗(3針復必泰、3針科興或2針科興加1針復必泰加強劑)，對減少入院、嚴重併發症及死亡率均超過80%；80歲以上人士的死亡預防效用更達95%。」
慢性疾病患者同樣有效
對於患有慢性疾病、多病共存或者免疫力較弱人士，疫苗的效用或不如常人，但如果作自身比較，也有一定效果，如接種3針的12歲或以上糖尿病患者，可減低住院、入住深切治療部或死亡風險86.1%至98.4%。港大醫學院藥理及藥劑學系副教授暨醫衛大數據深析實驗室聯合首席研究員陳慧賢博士續指，「腎病患者接種兩針或以上，也可減住院和死亡風險44%至86%。」港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授暨醫衛大數據深析實驗室聯合首席研究員黎子駿博士評估了多種自身免疫病、心血管疾病、精神病及癌症等，接種3針疫苗比兩針可減死亡率逾九成；結果亦顯示出，疫苗與慢性疾病患者使用的藥物沒有相沖的問題。
仍有接種必要
或有人認為防疫措施已解除，不再需要接種新冠疫苗，黃志基則指新冠病毒已變成風土病，加上病毒株仍會出現變異，因此有必要接種加強劑，尤其是長者，「至於相隔多久需要再接種疫苗，按先前的研究，經過6至9個月體內的抗體便會大幅減少，相信6至9個月是合適的間距，不過仍需要更多研究去斷定合適的時間。」