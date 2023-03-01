新冠疫苗本地數據分析 港大：長者宜接種加強劑

本港今天起取消口罩令，疫情看似已經過去，但其實是變成像流感般的風土病，仍然有接種新冠疫苗的需要。港大醫學院與醫衛大數據深析實驗室首次利用真實世界數據，分析逾百萬份醫管局的電子病歷及衛生署的疫苗接種紀錄，證實疫苗有效減低入院、嚴重併發症及死亡風險。

不少人對接種新冠疫苗有疑慮，亦擔心疫苗的臨床研究代表性不足，而對新冠疫苗卻步，尤其是加強劑的接種。港大醫學院藥理及藥劑學系系主任、羅肇群簡寶玲基金教授席(藥劑學)暨醫衛大數據深析實驗室首席科學家黃志基教授表示，「當中以70歲以上人士的第三針接種率較低，80歲以上更不足65%。」

大減長者死亡風險

是次研究採用2022年首季Omicron變異株流行期間醫管局及衛生署的數據，當中包括健康及患有慢性疾病的人士，作大數據分析。港大醫學院臨床醫學學院家庭醫學及基層醫療學系助理教授暨醫衛大數據深析實驗室聯合首席研究員尹旭輝博士發表結果，「任何年齡人士，接種第一針新冠疫苗已可顯著減低與新冠病毒相關的死亡及嚴重併發症風險，而接種的針數愈多(研究涵蓋最多3針)，保護的強度愈高。值得留意是，60歲以上接種3針疫苗(3針復必泰、3針科興或2針科興加1針復必泰加強劑)，對減少入院、嚴重併發症及死亡率均超過80%；80歲以上人士的死亡預防效用更達95%。」