新冠疫苗｜疫苗增關注 助尋隱性冠心病

心臟科專科醫生陳穎思表示，當出現疑似心臟病徵狀，應向普通科門診求助，醫生將評估患者病徵、家族病史及高危因素判斷是否需要轉介至專科醫生作進一步檢查。「出現典型徵狀的高風險患者，可考慮直接做心導管檢查，如發現問題能夠即時通波仔和植入支架。」

疫情關係，2020年港大研究指港人即使有心臟病發徵狀卻延遲求醫，但本地調查發覺2021年心血管造影檢查個案止跌回升，疫苗效應是原因之一；另有43%醫生發現逾半數接受檢查人士的心血管造影結果異常，值得關注。

若只屬中風險，又或病徵並非典型，可以先做非入侵性檢查。放射科專科醫生張志偉續指，「電腦掃描冠狀動脈造影(CTCA)屬第一線檢查，10秒內便可檢測冠狀動脈的狹窄程度，以及粥樣硬化斑塊程度；如結果『踩界』，有中度狹窄但未知有否影響血流量，就需要心臟磁力共振掃描(CMR)作判斷。」CMR較易觀察心臟肌肉組織病變，也可同時檢測心肌的收縮力。

揪出冠心病患者

一項關於心臟造影檢查趨勢的調查，收集了80名心臟科及46名放射科醫生的臨床觀察數據，結果發現大部分醫生認為心導管檢查、CTCA及CMR個案均有上升，普遍增幅為一至三成。CTCA當中主要轉介檢查的原因是胸痛及疫苗相關，而CMR則為心臟衰竭和疫苗相關。陳穎思稱，「不少市民擔心心臟情況是否適合接種疫苗，又或接種疫苗後感到胸口不適而求診。對心血管病的警覺性提高是好事，有助及早發現控制病情。」

至於檢查結果，有43%醫生反映半數以上CTCA結果異常，當中多為血管輕度至中度狹窄，可透過藥物和控制風險因素處理；另有87%心臟科專科醫生指中度至嚴重冠心病患者中，逾半為新確診人士。「建議30歲以上人士定期檢查血壓和膽固醇，及早預防心血管疾病。」