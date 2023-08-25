新冠病毒｜研究：重症確診者患高血壓風險倍增

經過三年多的疫情，幾乎有所有人都曾經甚至多次感染新型冠狀病毒。除了可能出現長新冠症狀外，有研究更發現確診者更容易患上高血壓，尤其是曾經入院的重症患者，疫後患高血壓的比率較一般患者高一倍，情況值得關注。

分析染疫者健康資料

該項刊載在《Hypertension》的研究，分析了2020年至2022年間紐約一個地區超過4.5萬名新冠確診者，以及1.4萬名流感病人的健康資料。這批人士在染疫前未被診斷出有高血壓，並在染疫後6個月被安排覆診及檢查，以跟進其身體狀況。