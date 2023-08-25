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健康
2023-08-25 11:30:02

新冠病毒｜研究：重症確診者患高血壓風險倍增

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高血壓

經過三年多的疫情，幾乎有所有人都曾經甚至多次感染新型冠狀病毒。除了可能出現長新冠症狀外，有研究更發現確診者更容易患上高血壓，尤其是曾經入院的重症患者，疫後患高血壓的比率較一般患者高一倍，情況值得關注。

 

分析染疫者健康資料

該項刊載在《Hypertension》的研究，分析了2020年至2022年間紐約一個地區超過4.5萬名新冠確診者，以及1.4萬名流感病人的健康資料。這批人士在染疫前未被診斷出有高血壓，並在染疫後6個月被安排覆診及檢查，以跟進其身體狀況。

新冠病毒

新冠病毒最近還有新的變異病毒株。

重症者兩成高血壓

結果發現，確診新冠並需要住院治療的重症患者，多達21%在疫後被診斷患有高血壓；同樣染疫但毋須住院的患者則只有11%。與同樣是呼吸道感染的流感比較，新冠重症患者患上高血壓的是流感重症患者的2.23倍，新冠輕症患者有高血壓的風險亦比流感輕症患者高50%。

急症室

日後可能有大批高血壓患者浮現，或會成為醫療系統的重大負擔。(陳奕釗攝)

或成日後醫療系統重大負擔

研究人員指出，年過40及本身患有慢性阻塞性肺病或其他慢性病的確診者，染疫後患上高血壓的風險會更高。他們更警告，感染新冠肺炎的人數眾多，今次研究揭示新冠確診者在疫後患高血壓的比率相當高，反映日後可能有大批高血壓患者浮現，或會成為醫療系統的重大負擔，故此有需要進一步研究高血壓與新冠肺炎的關係，而醫學界及公眾亦要及早發現患病，才能預防高血壓帶來的影響。

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