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健康
2022-03-21 13:30:00

新冠肺炎｜實際死亡數字可能是官方紀錄3倍

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新冠病毒

由新型冠狀病毒病引起的疫潮，在過去兩年造成590萬人死亡，但一項刊載在《刺針》的最新研究，估計實際死亡數字可能高達1,820萬人，即幾乎是官方數字的三倍，反映這次大流行造成的影響比所知的大得多。

 

或多達1,820萬宗死亡個案

為了找出新冠致死的真實情況，美國的研究人員搜集全球191個國家和地區在202011 日至20211231日期間呈報的新冠死亡數字，並比較過去的死亡數據和趨勢。結果顯示，疫症期間超出原來趨勢的死亡個案，多達1,820萬宗。

死亡

由新型冠狀病毒引致的死亡數字，可能高達1,820萬人。

南亞地區最多

根據專家推算，大流行期間全球額外的死亡率為每10萬人有120宗，而當中21個國家更達300宗。當中南亞地區錄得最多額外死亡個案，佔530萬宗，其次是北非地區的170萬宗及東歐的140萬宗。

住院

一些被新冠間接奪命的，例如因為醫療系統崩潰而失救的非染病患者、在疫情壓力下自殺的人士等，均沒有計算在官方數字中。

部分為間接奪命

研究人員認為，官方死亡數字與現實差距可能源於缺乏檢測而低估染病率、呈報制度有缺陷等有關，而且官方數字一般只計劃由新冠直接致死的個案，並不包括一些被新冠間接奪命的人命，例如因為醫療系統崩潰而失救的非染病患者、在疫情壓力下自殺的人士等。

他們認為，了解大流行引致的實際死亡數字對於公共衛生決策十分重要，故需進一步的研究以了解新冠直接致命及間接奪命的真正情況。

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