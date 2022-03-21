新冠肺炎｜實際死亡數字可能是官方紀錄3倍

由新型冠狀病毒病引起的疫潮，在過去兩年造成590萬人死亡，但一項刊載在《刺針》的最新研究，估計實際死亡數字可能高達1,820萬人，即幾乎是官方數字的三倍，反映這次大流行造成的影響比所知的大得多。
或多達1,820萬宗死亡個案
為了找出新冠致死的真實情況，美國的研究人員搜集全球191個國家和地區在2020年1月1 日至2021年12月31日期間呈報的新冠死亡數字，並比較過去的死亡數據和趨勢。結果顯示，疫症期間超出原來趨勢的死亡個案，多達1,820萬宗。
南亞地區最多
根據專家推算，大流行期間全球額外的死亡率為每10萬人有120宗，而當中21個國家更達300宗。當中南亞地區錄得最多額外死亡個案，佔530萬宗，其次是北非地區的170萬宗及東歐的140萬宗。
部分為間接奪命
研究人員認為，官方死亡數字與現實差距可能源於缺乏檢測而低估染病率、呈報制度有缺陷等有關，而且官方數字一般只計劃由新冠直接致死的個案，並不包括一些被新冠間接奪命的人命，例如因為醫療系統崩潰而失救的非染病患者、在疫情壓力下自殺的人士等。
他們認為，了解大流行引致的實際死亡數字對於公共衛生決策十分重要，故需進一步的研究以了解新冠直接致命及間接奪命的真正情況。