新冠肺炎｜實際死亡數字可能是官方紀錄3倍

由新型冠狀病毒病引起的疫潮，在過去兩年造成590萬人死亡，但一項刊載在《刺針》的最新研究，估計實際死亡數字可能高達1,820萬人，即幾乎是官方數字的三倍，反映這次大流行造成的影響比所知的大得多。

或多達 1,820 萬宗死亡個案

為了找出新冠致死的真實情況，美國的研究人員搜集全球191個國家和地區在2020年1月1 日至2021年12月31日期間呈報的新冠死亡數字，並比較過去的死亡數據和趨勢。結果顯示，疫症期間超出原來趨勢的死亡個案，多達1,820萬宗。