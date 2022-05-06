新冠肺炎｜抗體不足 未能接種疫苗 長效抗體組合助抗新冠病毒

雖然現時本港已有近九成人已接種兩劑新冠疫苗，但有部分人士可能因各種問題不適合接種，又或即使接種了亦未能夠產生足夠抗體，有高風險感染新冠病毒。幸而現時有「長效抗體組合」可助這些患者提升對新冠病毒的抵抗力。

七大高風險人士

香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅教授表示，全球大約有2%人口因為不同原因而對現有新冠疫苗的反應不足，「當中曾接受腎臟移植、血癌尤其淋巴癌需要免疫治療人士、接受過幹細胞移植人士；其次是接受透析治療或慢性腎衰竭人士、接受免疫抑制藥物人士、自身免疫性風濕病患、原發性免疫缺陷病患者，他們身體未能產生足夠抗體，令感染風險大大增加，他們不少同時屬新冠肺炎重症或死亡的高危群組，因此要設法保護他們。」