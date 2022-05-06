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健康
2022-05-06 04:31:00

新冠肺炎｜抗體不足 未能接種疫苗 長效抗體組合助抗新冠病毒

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長效抗體組合

雖然現時本港已有近九成人已接種兩劑新冠疫苗，但有部分人士可能因各種問題不適合接種，又或即使接種了亦未能夠產生足夠抗體，有高風險感染新冠病毒。幸而現時有「長效抗體組合」可助這些患者提升對新冠病毒的抵抗力。

 

七大高風險人士

香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅教授表示，全球大約有2%人口因為不同原因而對現有新冠疫苗的反應不足，「當中曾接受腎臟移植、血癌尤其淋巴癌需要免疫治療人士、接受過幹細胞移植人士；其次是接受透析治療或慢性腎衰竭人士、接受免疫抑制藥物人士、自身免疫性風濕病患、原發性免疫缺陷病患者，他們身體未能產生足夠抗體，令感染風險大大增加，他們不少同時屬新冠肺炎重症或死亡的高危群組，因此要設法保護他們。」

腎臟

接受腎臟移植人士，因藥物影響，接種新冠疫苗後未能產生足夠抗體。

或致重症和病毒變種

對於這些高危人士，如果感染了新冠病毒，除了有較高風險出現重症甚至死亡之外，本身的抵抗力加上藥物也未必能夠完全清除病毒，長遠亦可以誘發嚴重肺炎、傳染給他人，甚至病毒在體內出現突變，形成新病毒株。

病毒變種

病毒長期留在身體內，有機會形成變種。

半年保護力

剛引入香港不久的長效抗體組合(LAAB)，包括了兩種源於感染新冠病毒康復者捐贈的B細胞，經過實驗室改良後，增加了藥力的持久性，單次用藥可提供612個月的保護力。免疫力不足或因健康問題不能接種新冠疫苗的人士，可透過注射LAAB來得到保護。孔繁毅續指，「一經注射即可獲得免疫力，亦大大減低出現過敏反應的風險。」

孔繁毅

孔繁毅指LAAB相當安全，除非對LAAB成分有嚴重敏感人士，否則大部分人都適用。

減感染及重症風險

一個有九成參加者被評估為高風險發展至重症患者的研究指出，使用LAAB比安慰劑，出現症狀後357天的重症和死亡風險分別降低88%67%55%；而另一大型研究亦指，注射LAAB3個月及6個月，比安慰劑組別感染新冠肺炎風險減低77%83%。孔繁毅建議免疫力不足人士如憂慮接種疫苗後體內抗體水平不足，可向醫生查詢是否適合長效抗體組合。

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