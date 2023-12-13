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健康
2023-12-13 04:30:00

新型乙肝治療 免傷腎

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乙型肝炎

本港約有54萬人患有乙型肝炎，佔總人口的7.2%，控制不當的乙型肝炎可引致慢性乙型肝炎、肝硬化，甚至肝癌。惟現時治療乙型肝炎的藥物可能破壞腎臟，令患者陷入兩難，故醫學界提倡轉用新型藥物，冀提升存活率及保護患者的腎臟。

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乙型肝炎是由乙型肝炎病毒感染所引起的疾病，潛伏期為30天至180天不等，當肝臟未能清除病毒，就會發展為慢性肝炎；如未有接受治療，25%患者會發展成肝衰竭及肝癌。

 

不治療增肝癌風險

感染乙肝的症狀包括發燒、噁心嘔吐、疲倦、失去食慾、腹痛及關節痛等，但上述症狀不明顯加上時有發生，多數患者不太會留意。腸胃肝臟科專科醫生徐成智指，現時只有約四成的感染者得知自己確診，另由於初生嬰兒沒有抗體，如受到感染而沒有及早診斷，發展成慢性乙型肝炎的機率高達90%。
徐成智強調，乙型肝炎一旦發展成肝硬化，患上肝癌的風險就會大大增加，「感染乙型肝炎病毒後可持續沒有症狀，直至肝臟已被嚴重損害，才出現黃疸病、糞便呈淺色、尿液呈深色、腹腔及手腳浮腫等。」

初生嬰兒

初生嬰兒受感染後有九成機會發展成慢性乙型肝炎。

腎臟影響大

乙肝不止傷肝，亦會影響身體其他器官，導致心臟衰竭、腎病及血管發炎等，當中以腎臟的影響最大。徐成智稱，乙肝的病毒抗體能進入腎臟表皮細胞中，引起發炎反應，並導致膜性腎病變及膜增生性腎小球腎炎等，成年人一旦出現膜性腎病變，患上更嚴重的腎病、晚期腎衰竭的風險就會增加。過去亦有研究顯示，乙肝患者患慢性腎病的風險比正常人高37%，如同時患有二型糖尿病，發展成末期腎病的風險是一般二型糖尿病患者的4.5倍。
腎臟出現問題後，就會出現蛋白尿，如症狀持續，則有可能導致肺積水，及增加罹患心血管疾病、細菌感染、動脈或靜脈栓塞的風險。


26%患者腎衰竭

現時診斷乙型肝炎主要透過乙型肝炎表面抗原(HBsAg)和乙型肝炎表面抗體(anti-HBs)的血液測試，患者一旦確診就需要接受抗病毒藥物治療，抑制乙肝病毒複製。傳統治療雖有效，但由於乙肝需長時間治療，長遠或致神經病變、肌肉、骨骼相關疾病及腎功能衰竭，當中有26%乙型肝炎患者在長期服用傳統藥物後出現腎衰竭情況。
 

腸胃肝臟科專科醫生徐成智

徐成智指乙型肝炎發展成肝硬化後會增加肝癌風險。

新藥保腎功能

研究顯示，患者接受新型藥物治療48周後，存活率為76%，較傳統藥物提升18個百分點；另一項中國研究顯示，與傳統藥物相比，服用新型藥物四周後，腎功能有明顯改善，而服用新型藥物半年間，腎小球過濾率也有提升。徐成智建議，現時正接受傳統治療的患者應盡快轉用新型藥物，提升療效，達致接近百分百的病情控制。

 

腎功能只剩兩成

73歲的廖女士在十多年前透過身體檢查發現患上乙型肝炎，確診後開始服用控制乙型肝藥藥物，治療乙肝時曾被告知服用肝藥可能會影響腎臟，但不服用肝藥或令肝臟受損，無奈只能根據病情發展，優先選擇治療肝或腎。

她於45年前患上糖尿病，一年多後被通知因糖尿病及蛋白尿而需長期洗腎，腎功能更只剩下兩成。現時廖女士每周需要洗腎 2 次，令其生活大受影響，難以外出旅遊，飲食亦要特別小心，提醒患者要多留意病情及身體狀況，及選擇合適的藥物，避免乙肝藥破壞腎功能。

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