新型反式人工肩關節 置換手術重獲新「伸」

反式人工肩關節手術也適用許多肩關節困難疾患，如肩關節骨折術後愈合不良、高齡合併肩關節粉碎性骨折、肩盂骨性缺損合併退化性關節炎、被忽略的肩關節脫臼等，應用十分多元。

71歲的王先生左肩疼痛數月，期間多次在各診所及醫院就診，並嘗試服用及注射消炎藥物、復健，但卻效果不彰。隨著時間推移疼痛愈發加劇，不但因手無法舉起而導致洗頭吃飯等日常生活受限，更嚴重影響到睡眠品質，就醫檢查後，發現肩旋轉肌腱已嚴重斷裂且造成肩關節嚴重退化。

中老年人肩關節疼痛 常見旋轉肌腱斷裂

肩關節疼痛是中老年患者十分常見的問題，大多是因退化、缺乏運動或過度勞動所導致，此外，旋轉肌腱斷裂也是十分常見的原因。台南市立醫院骨科張浩銘醫師表示，旋轉肌腱斷裂常會導致肩部疼痛與手臂無力抬舉，並且隨著斷裂的肌腱逐漸內縮，肩關節軟骨也會隨之磨損，進而導致肩關節退化。嚴重者可能會有夜間肩部劇痛，或有如假性癱瘓一般，手完全無法抬舉等症狀。