新型心臟手術 改善起搏 預防中風

亞太心律學會(APHRS)聯同香港心臟專科學院在港舉辦「第16屆亞太心律學會科學會議及香港心律學術論壇2023」，當中心臟科專科醫生講解了傳導系統起搏及優化左心耳封堵術的最新研究，有助提升治療成效改善病情，亦有望進一步減低手術風險。

心率過緩(每分鐘心跳少於40次，或停頓多於3秒)除了令患者有頭暈、氣喘徵狀，也可引致腦部退化，植入起搏器是唯一可固定心率的方法。第16屆亞太心律學會科學會議籌委會榮譽主席劉柱柏教授表示，「本港年約有2,600人要植入起搏器，但沿用五十多年的右心室起搏(RVAP)或致心臟衰弱。」

新起搏方式減心衰竭

劉柱柏續指，「RVAP或造成左、右心收縮不同步，左心收縮延遲之下，形成心功能減弱，甚至出現心房顫動、心衰竭問題。」研究指約有四分一患者於8年內出現心功能衰退，以起搏次數超過20%至40%的患者最高風險。

近年發現新的「左束支起搏(LBBAP)」方式能夠改善左心傳導，並大減心衰竭風險。研究顯示，LBBAP比RVAP，因心衰竭入院比率由11.7%減至2.4%，出現死亡、心衰竭及需更新起搏器的比率由23.3%減至10%。本港已有四成個案採用LBBAP，劉柱柏提醒患者注意心衰竭症狀，及早發現、求醫，並以藥物或改變起搏方式處理。