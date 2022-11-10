新型支架 一次過處理多部位主動脈瘤

中大醫學院外科學系心胸外科組名譽臨床助理教授何殷傑醫生表示，主動脈呈拐杖形狀，是血液由心臟泵出至各個主要器官的唯一通道，猶如高速公路。若出現胸主動脈瘤或者主動脈撕裂，就如體內一個計時炸彈，隨時可以致命。

胸主動脈瘤及主動脈撕裂雖不算常見，但本港每年仍造成逾1,400宗入院及300宗死亡個案。中大醫學院心胸外科團隊最近成功採用新型混合人造血管支架，完成亞洲首個多部位胸腔主動脈手術，至今25個手術案例均取得滿意成效。

可多位置出現

胸主動脈瘤並非在血管上長出腫瘤，而是局部主動脈永久性擴張，如最大直徑達4.5厘米或以上，又或比相鄰正常主動脈直徑大超過50%，便稱為主動脈瘤，而且可多位置同時出現；主動脈撕裂則為血管內膜受損，令血液流入主動脈壁各層之間，視乎緊急程度和治療選擇可分為A和B兩型。

何殷傑續指，胸主動脈瘤通常沒有徵狀，只有少數患者有胸部壓痛、背痛、聲沙、氣促、咳嗽，但如發展至主動脈撕裂，就會有上背劇痛和呼吸困難，「外國研究指主動脈撕裂只有兩成患者可生存，其他人於送院前、術前和術後死亡。」

0%死亡率

主動脈疾病的發生率呈上升趨勢，原因是人口老化，以及心臟檢查變普及，提早發現更多個案。治療上，除手術修復及動脈瘤切除外，更常用是「全主動脈弓置換及冷凍象鼻手術(TAR FET)」，即植入覆膜金屬支架，取代部分血管、支撐並防止主動脈撕裂或破裂。中大醫學院早前引入新型混合人造血管支架，有防止回彈的設計，避免術後降主動脈位置回縮的風險。中大醫學院外科學系心胸外科組名譽臨床助理教授藤川拓也醫生指，若患者出現多段病變，傳統需接受多於一次手術，「第一次先開胸處理升主動脈及主動脈弓的血管瘤，第二次於側胸開刀，解決降主動脈問題，惟患者有可能因病情發展而等不及第二次手術。TAR FET則可一次處理多部位問題，減少手術次數及住院時間；團隊利用新型支架更實現了25案例0%死亡率。」中大團隊於過去10年完成超過140次TAR FET，引入技術初期已做到9%死亡率，比國際同類數據優勝，現時更進一步。