新型腸泌素助擺脫「糖胖惡性循環」 醫籲還要「這樣吃」兼顧血糖和體重

根據最新統計數據顯示，本港糖尿病盛行率達8.5%，其中有不少二型糖尿病患者合併有肥胖問題，也被稱為「糖胖症」。糖尿病為何與肥胖密切相關？控制體重為何有助於改善血糖問題？目前又有哪些治療新趨勢？內分泌暨新陳代謝科游能俊醫生一一為大家解答。

糖尿病候選人注意！甚麼是「糖胖惡性循環」？ 游能俊醫生指出，糖胖症的「胖」不限於外觀看起來肥胖，還要看體內的胰島素和脂肪量。胰島素除了調節血糖外，還與脂肪代謝密切相關，當身體堆積過多脂肪時，就需要更多胰島素來處理，相對地負責調控血糖的胰島素不足，胰島素阻抗性因此逐漸增加、血糖調控持續失衡，最終可能導致糖尿病的發生。 若空腹血糖值在5.6至6.9mg/dL之間，或糖化血色素介於5.7%至6.4%之間，即屬於糖尿病前期，這時若不採取行動，糖尿病可能隨時找上門。隨著體脂率的下降，有更多胰島素能參與血糖調控，胰島素敏感度提高，就足以應付升高的血糖，讓血糖代謝問題獲得改善。游醫生建議，糖尿病患者無論體重過重或體形正常，都應積極控制體重和體脂肪，以阻斷「糖胖惡性循環」。

不只要控糖還要降體重 糖尿病治療再添新武器 近年來，腸泌素藥物成為糖尿病治療的新趨勢。游能俊醫生說明，腸泌素是腸道當中的荷爾蒙，主要作用在下視丘的食慾中樞，能延緩胃部排空速度並抑制食慾，以此控制血糖和體重，同時已被證實可保護心、腎，降低共病發生的風險。 目前也有最新一代的腸泌素藥物，在血糖控制與體重管理方面，較傳統腸泌素藥物表現更佳。一般而言糖化血色素若能控制在6.5%就算達標，游能俊醫生觀察到，部分患者在使用新型腸泌素藥物後，若依醫囑穩定使用，有機會逐步改善血糖指標，但具體成效仍須依個人情況與治療反應評估。此外，患者經常因腸泌素藥物會伴隨噁心、嘔吐而打起退堂鼓，游醫生指出，部分新一代腸泌素藥物在調整劑量的過程中，若搭配漸進式加量的策略，可能有助於減少腸胃不適的發生。

血糖體重控制需雙管齊下 游醫生分享母子檔治療歷程 對於血糖控制困難的患者，過去在使用腸泌素藥物之外還須額外注射胰島素，才能降低血糖。此外，也有不少糖友成功將體重控制到一定程度後，身體反而變得更加敏感，僅是稍微多吃，就有可能造成體重和血糖快速回升。「我們只要發現這些患者的脂肪量再度上升，糖化血色素通常也會隨之升高。」游能俊醫生表示，現在有了新型腸泌素藥物幫助患者做好食量的控制，若配合營養建議與適度運動，有助於提升整體代謝狀況。 游醫生分享，有一對69歲的媽媽和35歲的兒子同時罹患糖尿病和肥胖症，媽媽還曾經接受代謝手術。母子倆分別使用了不同世代的腸泌素藥物長達15年和10年，但血糖和體重的控制逐漸達到瓶頸，在改用新型腸泌素藥物後，病況控制出現改善趨勢。一段時間後，游醫生觀察到母子倆在新療程下，血糖與體重狀況出現改善趨勢，整體代謝控制朝穩定方向發展，也讓他們重拾信心。