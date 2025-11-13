新型CGM 助避免低血糖

控制血糖是所有糖尿病患者的首要任務，不僅要避免血糖過高，還須防止因服藥而出現低血糖。除了運動、飲食和藥物的配合，血糖監測在管理中也相當重要。雖然「篤手指」驗血糖的方式普遍，但卻無法隨時有效管理血糖波動。

內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力指，「篤手指只能顯示當前的血糖值，缺乏預測功能，患者往往在血糖已過低時才意識到問題，錯過了及時干預的機會。」

嚴重須送院

糖尿病的管理不僅要控制高血糖，還必須防範低血糖。據香港衛生防護中心數字，糖尿病在香港致命疾病中排名11，2024年已造成超過400名患者死亡。低血糖是患者最擔心的健康風險之一。

內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業指出，「糖尿病患者若控制欠佳，逾80%曾經歷低血糖。」發作時，患者常會出現強烈的飢餓感、頭暈、冒冷汗、手震等症狀，情況嚴重時可致昏迷，甚至須緊急送院。「重度低血糖的患者，其心血管疾病及死亡風險可增至6倍以上。」

