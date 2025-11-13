新型CGM 助避免低血糖

控制血糖是所有糖尿病患者的首要任務，不僅要避免血糖過高，還須防止因服藥而出現低血糖。除了運動、飲食和藥物的配合，血糖監測在管理中也相當重要。雖然「篤手指」驗血糖的方式普遍，但卻無法隨時有效管理血糖波動。
內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力指，「篤手指只能顯示當前的血糖值，缺乏預測功能，患者往往在血糖已過低時才意識到問題，錯過了及時干預的機會。」
嚴重須送院
糖尿病的管理不僅要控制高血糖，還必須防範低血糖。據香港衛生防護中心數字，糖尿病在香港致命疾病中排名11，2024年已造成超過400名患者死亡。低血糖是患者最擔心的健康風險之一。
內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業指出，「糖尿病患者若控制欠佳，逾80%曾經歷低血糖。」發作時，患者常會出現強烈的飢餓感、頭暈、冒冷汗、手震等症狀，情況嚴重時可致昏迷，甚至須緊急送院。「重度低血糖的患者，其心血管疾病及死亡風險可增至6倍以上。」
篤手指未夠高效？
黃卓力強調，「定期自我監測血糖是糖尿病管理的關鍵。」患者應及早察覺血糖波動，並適時調整飲食和運動計劃，以避免低血糖和高血糖。
傳統自我監測方法如篤手指雖能提供準確的血糖指數，但對於需要頻繁測量的患者來說，使用上仍然不便。這方法需要每天多次刺血，或引起疼痛和不適，並且患者可能因環境不便或心理壓力而無法及時測量。
新CGM敏感度95%
新型連續葡萄糖監測裝置(CGM)通過植入皮下感應器，自動測量組織液中的葡萄糖水平，並即時顯示血糖數據。黃卓力表示，「它利用AI技術預測血糖波動，並在低血糖發生前發出警報，幫助患者及早應對。」這裝置在預測未來30分鐘的低血糖風險，可達敏感度95%，特異度99%，高準確性助患者有效管理血糖波動。
測血糖惹目光
30歲的陳小姐2021年確診一型糖尿病，醫生建議她每日篤手指4次，但她經常漏帶工具，且在外出時使用會感到不自在，因此實際上約每日只測兩次。她曾在晚上經歷低血糖，醒來後須立即進食才能減少不適感。「原本已刷好牙準備睡覺，但吃東西後又要等一會再刷牙，影響睡眠質素。」
35歲Koey約30年前確診一型糖尿病，自開始使用CGM以來，扎針採血的次數大幅減少，生活更加方便。「以前為控糖不停篤手指，導致手上都是針孔。」使用CGM後，她感到自由度大增，可隨時因應情況控制血糖，也不擔心與朋友聚會。
免費試用計劃
糖尿及內分泌聯盟推出「新型連續葡萄糖監測裝置免費試用計劃」，旨在提高患者對血糖波動的關注。計劃提供免費的AI驅動CGM裝置及手機應用程式，及必要的教學和支援服務。只要年滿18歲，過去3個月未使用過CGM，並符合以下任一條件便可參加：新確診患者、高風險低血糖人士，或血糖控制欠佳(HbA1c >8%)。名額120名，免費試用2星期，須經聯盟醫生轉介。