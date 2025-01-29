新年到！兒科醫生親授「5貼士」讓你帶小孩健康過年

農曆春節來臨，打牌、看電視、通宵熬夜是大人們習以為常的年節活動，如果再配上各式零食跟飲料，就更具有過年氣氛。然而，若家中有嬰幼兒或小學學童，幾天下來，可能導致孩子作息大亂、腸胃不適，進而影響生活。
年節作息飲食不定、長程出遊 留意小孩的睡眠與飲食需求
台北慈濟醫院兒科部陳慧文醫生指出，生長荷爾蒙的分泌高峰在晚上10點到半夜2點，因此臨床醫生多建議讓孩子在這個區間進入深層睡眠，一眠大一吋。
而飲食和長途出遊也是家有幼兒的家庭要注意的過年重點。陳慧文醫生說明，放假外食除了常見因腸胃炎造成的拉肚子外，年菜多是大魚大肉，油脂會使腸蠕動變慢，加上兩餐之間的零食、甜點不節制，正餐進食量便會減少，一但纖維質和水分攝取不夠，就會導致便秘。長途旅行則常見因為憋尿、沒時間換尿布而發生尿道感染、膀胱炎或尿布疹。
5貼士讓家中小孩過好年 年前也要先備妥常備藥品
為此，陳慧文醫生給予家長五大過年建議：
- 維持規律作息，小小孩建議9點到10點準備上床培養睡意，發育期間的中小學生也建議最夜12點前上床睡覺。
- 避免過度聲光刺激，家長須控制手遊、電視、電腦等使用的時間，以免長時間使用影響睡眠。
- 營養均衡攝取，以及控制孩子的零食量，以免年後變成小胖子。
- 長途旅行定時休息，但水分仍要喝足夠並每兩個小時休息、正常如廁大小便、換尿布。
- 戴口罩勤洗手，避免冬春交際時流感病毒、新冠病毒、腸胃炎的傳染。
新年到來，許多醫療院所都休息，陳慧文醫生特別提醒，年紀愈小就要愈謹慎，家長可以事先準備孩子的常備藥品，若在年前已有不適症狀，可先就醫，以免年假期間不舒服，影響過節心情。
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