新年到！兒科醫生親授「5貼士」讓你帶小孩健康過年

生長荷爾蒙的分泌高峰在晚上10點到半夜2點，因此臨床醫生多建議讓孩子在這個區間進入深層睡眠，一眠大一吋。

農曆春節來臨，打牌、看電視、通宵熬夜是大人們習以為常的年節活動，如果再配上各式零食跟飲料，就更具有過年氣氛。然而，若家中有嬰幼兒或小學學童，幾天下來，可能導致孩子作息大亂、腸胃不適，進而影響生活。

年節作息飲食不定、長程出遊 留意小孩的睡眠與飲食需求

台北慈濟醫院兒科部陳慧文醫生指出，生長荷爾蒙的分泌高峰在晚上10點到半夜2點，因此臨床醫生多建議讓孩子在這個區間進入深層睡眠，一眠大一吋。

而飲食和長途出遊也是家有幼兒的家庭要注意的過年重點。陳慧文醫生說明，放假外食除了常見因腸胃炎造成的拉肚子外，年菜多是大魚大肉，油脂會使腸蠕動變慢，加上兩餐之間的零食、甜點不節制，正餐進食量便會減少，一但纖維質和水分攝取不夠，就會導致便秘。長途旅行則常見因為憋尿、沒時間換尿布而發生尿道感染、膀胱炎或尿布疹。