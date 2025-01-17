新年易流感RSV雙重感染 死亡率增3倍 籲3類高危人士 盡早接種疫苗

農曆新年將至，出遊及拜年機會增加，少不免會增加細菌病毒交換風險。醫生警告，呼吸道合胞病毒(RSV)季節將與流感季節重疊，可能導致「雙病毒感染」。特別是對於3類高危患者，死亡率增幅可達3倍，因此建議他們盡早接種疫苗。

呼吸系統科專科醫生盧浩然指出，RSV感染全年都有，而流行季節通常自2月下旬開始，至9月下旬結束，並有兩個主要高峰期：3月初至4月中旬、7月中旬至9月中旬。

RSV感染「無藥可醫」

RSV常見病徵包括流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚、軟弱無力，嚴重併發症可能包括肺炎、竇炎、中耳炎、呼吸困難及脫水，甚至死亡。雖然RSV部分感染症狀與流感相似，但研究顯示，RSV的死亡率和併發症風險高於流感。盧浩然指出，「RSV感染與流感不同的是，現時醫學界並無針對RSV感染的治療方案，亦無特效藥可加速痊愈。如果染RSV，患者只能依靠支援性治療，如氧氣療法來紓緩徵狀。」