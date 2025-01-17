新年易流感RSV雙重感染 死亡率增3倍 籲3類高危人士 盡早接種疫苗

農曆新年將至，出遊及拜年機會增加，少不免會增加細菌病毒交換風險。醫生警告，呼吸道合胞病毒(RSV)季節將與流感季節重疊，可能導致「雙病毒感染」。特別是對於3類高危患者，死亡率增幅可達3倍，因此建議他們盡早接種疫苗。
呼吸系統科專科醫生盧浩然指出，RSV感染全年都有，而流行季節通常自2月下旬開始，至9月下旬結束，並有兩個主要高峰期：3月初至4月中旬、7月中旬至9月中旬。
RSV感染「無藥可醫」
RSV常見病徵包括流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚、軟弱無力，嚴重併發症可能包括肺炎、竇炎、中耳炎、呼吸困難及脫水，甚至死亡。雖然RSV部分感染症狀與流感相似，但研究顯示，RSV的死亡率和併發症風險高於流感。盧浩然指出，「RSV感染與流感不同的是，現時醫學界並無針對RSV感染的治療方案，亦無特效藥可加速痊愈。如果染RSV，患者只能依靠支援性治療，如氧氣療法來紓緩徵狀。」
或使自身病情惡化
RSV感染高危族群是60歲以上長者及長期病患者，尤其糖尿病、哮喘、慢性阻塞性肺病及心臟病患者。當高危人士感染RSV後，不但會令自身病情惡化，更增住院及死亡風險。年長人士若感染RSV而入院，其死亡率為其他年齡層的100倍。數據顯示，近90%的RSV住院患者為長期病患者，平均住院12天。去年63歲的歌神張學友和91歲的方太也曾感染RSV，需要住院治療，學友受訪時亦形容這次感染比新冠感染強5倍，可見RSV威力甚大。
除以上群組，盧浩然認為院舍人士也屬高危，特別是老人院和長期療養院比較容易有RSV感染爆發，建議這類人士盡早接種疫苗。
雙病毒感染再增死亡風險
根據2024年衛生防護中心的數字，RSV個案可能在農曆新年假期後上升，與流感高峰期重疊，增加長者及長期病患者的雙病毒感染風險。當患者同時感染RSV及流感，入住深切治療部的風險高2倍，需要使用呼吸機拹助呼吸的風險高1倍，而死亡風險也高3倍。而即使只感染RSV，隨後感染流感的風險可增加逾2倍。
兩種RSV疫苗保護力相近
儘管健康人士通常能在1至2周內痊愈，但高危人士應及早接種RSV疫苗，以建立防護屏障。疫苗能有效預防感染，增加高危人群的安全性。目前有兩種RSV疫苗：二價疫苗和佐劑疫苗。佐劑疫苗能增強長者及長期病患者的免疫反應，讓保護力更強更持久。兩種RSV疫苗均不建議小朋友接種，但(32至36周)孕婦接種二價疫苗可提高新生兒的RSV保護率。而兩者的保護力均可持續2至3年。
盧浩然建議在農曆新年前接種RSV疫苗，因為免疫效果需約14天才能達到高峰值。另外，考慮到鄰近國家的流感上升趨勢，建議同時接種流感疫苗。