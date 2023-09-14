新引流法 治療急性膽囊炎

膽囊炎是本港常見疾病，很多人因為急性膽囊炎出現痛症，而需要盡快接受手術。腸胃肝臟科專科醫生李玉棠指出，急性膽囊炎患者最徹底的解決方法是切除膽囊，但有部分病人未必適合做手術，最新的引流法便可幫助他們。 李玉棠表示，約九成膽囊炎都是因膽石而起，「膽石痛症一般會較輕微，可能過一段時間便消失，但若症狀如右上腹痛、發燒等持續就要小心，因有可能出現急性膽囊炎，可併發細菌感染及休克。」

膽汁淤塞引致發炎 急性膽囊炎主要成因是膽石流出膽囊，卡在膽囊出口的膽囊管而造成膽汁淤塞，引致膽囊發炎；若膽石經膽囊管進入膽管，則有可能同時造成膽管發炎。李玉棠續指，「如果膽石落到膽管和胰管的交匯處並塞住，可令膽汁與胰汁都無法順利進入十二指腸，除了影響膽管發炎還會令胰汁倒灌進胰臟，造成『膽源性急性胰臟發炎』，是可致命的併發症。」 切除膽囊根治 現時一般建議病人有膽石但無病徵，並不需要動手術。但一旦出現膽石的併發症例如膽管炎，因為復發風險高，便應在出現第一次併發症後盡早把膽囊切掉。「現時大部分個案會以腹腔鏡微創方式切除膽囊，在病人腹部開2至4個、每個約1至2厘米的小孔，便可將儀器伸進腹部進行手術。」李玉棠說。 微創膽囊手術已非常成熟，嚴重併發症的風險相對低，但若膽囊發炎情況嚴重，黏連了附近的組織，便未必適合微創手術，而需要採用傷口較大、風險較高的傳統開放式手術切除膽囊。