新引流法 治療急性膽囊炎

膽囊炎是本港常見疾病，很多人因為急性膽囊炎出現痛症，而需要盡快接受手術。腸胃肝臟科專科醫生李玉棠指出，急性膽囊炎患者最徹底的解決方法是切除膽囊，但有部分病人未必適合做手術，最新的引流法便可幫助他們。
李玉棠表示，約九成膽囊炎都是因膽石而起，「膽石痛症一般會較輕微，可能過一段時間便消失，但若症狀如右上腹痛、發燒等持續就要小心，因有可能出現急性膽囊炎，可併發細菌感染及休克。」
膽汁淤塞引致發炎
急性膽囊炎主要成因是膽石流出膽囊，卡在膽囊出口的膽囊管而造成膽汁淤塞，引致膽囊發炎；若膽石經膽囊管進入膽管，則有可能同時造成膽管發炎。李玉棠續指，「如果膽石落到膽管和胰管的交匯處並塞住，可令膽汁與胰汁都無法順利進入十二指腸，除了影響膽管發炎還會令胰汁倒灌進胰臟，造成『膽源性急性胰臟發炎』，是可致命的併發症。」
切除膽囊根治
現時一般建議病人有膽石但無病徵，並不需要動手術。但一旦出現膽石的併發症例如膽管炎，因為復發風險高，便應在出現第一次併發症後盡早把膽囊切掉。「現時大部分個案會以腹腔鏡微創方式切除膽囊，在病人腹部開2至4個、每個約1至2厘米的小孔，便可將儀器伸進腹部進行手術。」李玉棠說。
微創膽囊手術已非常成熟，嚴重併發症的風險相對低，但若膽囊發炎情況嚴重，黏連了附近的組織，便未必適合微創手術，而需要採用傷口較大、風險較高的傳統開放式手術切除膽囊。
引流治療
若病人年紀太大，或本身患有癌症或嚴重內科疾病而令病人未能承受微創手術，現時有其他引流的方法作治療：
1. 經皮經肝引流——用一條引流管經皮膚經肝臟直接插進膽囊中將受感染的膽汁移除。此方法相對簡單，但病人要一直戴著外置管生活。
2. 膽管內視鏡手術——將內視鏡從病人口部伸入，經食道和胃進入十二指腸，再經膽管、膽囊管進入膽囊，放置膠支架將受感染的膽汁從膽囊排進十二指腸。「這方法成功率較低，膠支架也可能很快堵塞而需要更換，但好處是病人不需要戴上體外引流管。」李玉棠表示。
3. 近年發展出超聲波內視鏡引導下的膽囊引流手術。李玉棠解釋，「膽囊貼近十二指腸，經過近十多年研究，現可將超聲波內視鏡伸進十二指腸，用儀器刺穿十二指腸及膽囊，放置一個冬菇形金屬支架，為膽囊與十二指腸之間打開一條新通道引流膽汁，治愈急性膽囊炎。此手術過程快，成功率高，不需全身麻醉。另外，病人不需要戴上體外引流管生活。如有需要，也可將胃鏡從十二指腸經支架進入膽囊取走膽石，直至病人康復後再取走冬菇形支架。部分病人膽石或會復發，須定時跟進。」
李玉棠強調，上述各種引流手術屬於較尖端和複雜，因此處理膽石引致的膽囊炎，會先考慮較簡單和徹底的微創膽囊手術，無法做手術時才考慮引流。