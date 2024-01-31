新手健身易犯5大錯誤

聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理鍾欣穎

潮流興健身，但並非人人都會找教練上堂，健身時如果未有留意做錯動作，可能帶來反效果。聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理鍾欣穎(Ranus)指，一般新手朋友在初次健身時很容易忽略身體的基本姿勢及呼吸，如基本功打得好，往後進行負重訓練及其他動作就會減少出錯及受傷的風險。

啞鈴肩上推舉

啞鈴肩上推舉 啞鈴肩上推舉的常見錯誤是手肘位置不對，及頭部過前。正確做法應為手肘指向地下，並與拳頭連成直線。

健身姿勢

健身姿勢 身體在健身時應該維持正確的姿勢，要挺胸，夾背，盡量將頭向後收，收腹，腰部避免過分屈曲，臀部及腰部應盡量維持直線。

斜坡步行

斜坡步行 很多人在跑步機上進行斜坡步行時錯誤用手借力，導致身體向後傾，其實應收緊核心肌群，盡量保持身體與地面垂直，並置於正中位置。

器械坐姿推胸

器械坐姿推胸 器械坐姿推胸為其中一個常見的錯誤，很多人在向前推時寒背、沒有挺胸，正確做法應該是挺胸，背部要緊貼椅背，同時留意頸部不應向前伸。

平板支撐(Plank) 平板支撐是靠自身體重就可做到的全身訓練，但如果做錯姿勢，或增加腰椎承受壓力，導致椎間盤突出、腰椎前移、血壓上升、肩頸膊痛等問題，嚴重更可能令肌肉撕裂。進行平板支撐時，記得留意脊椎保持直線，下腰背位置亦不應下垂。

深蹲