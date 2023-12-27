新手孕媽咪髖關節痛到跛腳 竟是罕見懷孕期間髖關節壞死

34歲黃小姐懷上第一個寶寶，懷孕6個月左右發現左邊髖關節有疼痛感，來以為是懷孕體重變重關係，沒想到症狀愈來愈嚴重，走路開始感覺到長短腳一跛一跛的，在小孩快要出生時已經痛到舉步為艱，在家不是坐著就是躺著。因為擔心肚子裡的小孩既不敢照X光檢查，又不敢吃止痛藥，想到自己以後沒辦法照顧自己的小孩，常常讓她崩潰大哭，讓她幾乎快得了抑鬱症。

罕見「懷孕期間髖關節壞死」 應與荷爾蒙及凝血功能異常有關 仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部部長黃贊文表示，髖關節壞死是台灣年輕人及中年人需要接受人工髖關節置換手術的原因，主要是過量飲酒、服用類固醇和外傷導致。然而，黃小姐罹患的是相當罕見的「懷孕期間髖關節壞死」，在目前的文獻中全世界僅約100例左右，原因目前仍不清楚，但推測是在懷孕期間荷爾蒙及凝血功能異常導致股骨頭血液供應不足而發生。 黃贊文指出，髖關節壞死非常疼痛而且症狀進展的速度很快，病人常常痛到寸步難行，既使是服用大量的止痛藥仍往往舉步維艱，而且因為服用很多止痛藥，還常造成胃潰瘍和腎功能異常的情況。在髖關節壞死初期可進行股骨頭核心減壓手術和震波治療來延緩置換人工關節的時間；但若已進展到末期，治療的方式則是直接安排人工髖關節置換手術。