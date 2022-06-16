新技術保鮮肝臟3日 增加移植手術彈性

每年也有不少病人需要換肝以續命，只是很多也未能等到合適的肝臟，其中一個原因是移植手術需要爭分奪秒，稍微延遲也可能令捐出的肝臟無法使用，但瑞士的研究人員研發出新的保存技術，摘出的肝臟存放3天後仍適合使用，而且在一年後仍在病人體內運作良好。

配對合適要盡快做手術

肝臟移植手術並不簡單，無論是死者捐出屍肝還是由健康人士捐出活肝，都需要進行配對，合適就要盡快進行手術，原因是現有冷藏技術局限，若拖延超過8至12小時，肝臟組織會受損而無法使用。