新技術保鮮肝臟3日 增加移植手術彈性

每年也有不少病人需要換肝以續命，只是很多也未能等到合適的肝臟，其中一個原因是移植手術需要爭分奪秒，稍微延遲也可能令捐出的肝臟無法使用，但瑞士的研究人員研發出新的保存技術，摘出的肝臟存放3天後仍適合使用，而且在一年後仍在病人體內運作良好。
配對合適要盡快做手術
肝臟移植手術並不簡單，無論是死者捐出屍肝還是由健康人士捐出活肝，都需要進行配對，合適就要盡快進行手術，原因是現有冷藏技術局限，若拖延超過8至12小時，肝臟組織會受損而無法使用。
灌注血液氧氣
瑞士蘇黎世的一個研究團隊便利用灌注儀器延長肝臟的保存期。該儀器會模仿人體心臟和肺部的功能，將血液和氧氣泵入器官，同時研究人員亦會對器官施用激素和營養素的混合物，成分就像經人體的腸道和胰腺吸收一樣。
最後儀器成功令肝臟可存保3天，移植到病人體內後一年，依然運作正常。相關技術和案例已刊載在《Nature Biotechnology》。
新技術潛力巨大
研究人員指新技術可以令肝臟移植有機會從緊急手術變成選擇性手術，避免有需要的病人因為時間限制而未能接受手術，並相信新技術有巨大的潛力，例如提供平台進行病毒研究而毋須在人體進行，甚至擴展至用於保存其他器官。