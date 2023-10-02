新生嬰兒都會肺積水？醫生詳解成因及處理方法

成年人可能因心臟或者腎臟問題引起肺積水，原來新生兒也可能會肺積水，不過兩種肺積水的原因和問題都有所不同，兒科專科醫生陳欣永就為大家解釋新生兒肺積水的成因和治療。

Q ：為甚麼新生兒會有肺水問題？

BB未出世時在媽媽肚內被羊水包圍保護，毋須靠肺部呼吸，養分由媽媽臍帶輸送給BB。

出世後BB要自行呼吸。正常BB出世後一哭，肺部會張開，會慢慢吸收到胎水，呼吸變得暢順。

當中有些BB未適應，又或肺部成熟程度未夠，肺泡的表面張力力量也不夠時，令他呼吸、喊的時候也張不開肺泡，令胎水吸收得較慢，形成俗稱的「肺積水」，出現氣喘、氣促情況。嚴重的話，可能需要供應氧氣給BB，甚至需要檢查BB的血液含氧量，用呼吸機去幫助呼吸。

成因包括不足37周的早產BB肺部不夠成熟；剖腹產BB沒有經過正常的產道擠壓，相對上胎水吸收得較慢，較容易出現肺積水；而男BB或體重較重的BB，也較易出現肺積水。