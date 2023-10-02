新生嬰兒都會肺積水？醫生詳解成因及處理方法

成年人可能因心臟或者腎臟問題引起肺積水，原來新生兒也可能會肺積水，不過兩種肺積水的原因和問題都有所不同，兒科專科醫生陳欣永就為大家解釋新生兒肺積水的成因和治療。
Q：為甚麼新生兒會有肺水問題？
BB未出世時在媽媽肚內被羊水包圍保護，毋須靠肺部呼吸，養分由媽媽臍帶輸送給BB。
出世後BB要自行呼吸。正常BB出世後一哭，肺部會張開，會慢慢吸收到胎水，呼吸變得暢順。
當中有些BB未適應，又或肺部成熟程度未夠，肺泡的表面張力力量也不夠時，令他呼吸、喊的時候也張不開肺泡，令胎水吸收得較慢，形成俗稱的「肺積水」，出現氣喘、氣促情況。嚴重的話，可能需要供應氧氣給BB，甚至需要檢查BB的血液含氧量，用呼吸機去幫助呼吸。
成因包括不足37周的早產BB肺部不夠成熟；剖腹產BB沒有經過正常的產道擠壓，相對上胎水吸收得較慢，較容易出現肺積水；而男BB或體重較重的BB，也較易出現肺積水。
Q：初生兒肺積水常見嗎？如何處理？
早產BB(特別是周數較小的)有大約逾10%會出現氣喘、氣促及肺積水情況。而足月的BB有大約4%至5%有這些情況出現。
大部分情況下會先觀察，排除BB有否炎症感染因素。一般來說，如果BB有喘氣，會先照肺片查看有否肺炎症狀。如果情況嚴重，可能需要驗血確定炎症指數。若非肺炎，便毋須注射抗生素，只需在溫箱保暖及密切監測。一般8小時內會慢慢復原，呼吸會慢下來，不再氣喘氣促，不需使用氧氣，情況自然改善得到。
Q：BB有過肺積水，會否影響日後肺功能？
肺積水情況並不會影響BB肺部功能，因為肺部每日都在成熟成長中，肺氣泡也會每日生長，所以不會因為曾患有肺積水，日後容易引起肺部疾病的問題。
Q：BB在媽媽肚中時，可以預先檢查到BB有沒有肺積水或肺部情況？
在媽咪肚內不會預先檢測到BB肺積水的風險，超聲波可以看到肺部的影，但不能看出有否肺積水，因為BB被胎水包圍在內。肺積水要到BB出世後，有沒有氣喘氣促，才可知道。