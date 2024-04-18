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健康
2024-04-18 17:00:00

方健儀新廣告出街，網民激讚超日系！但原來方健儀都同港人一樣有呢個煩惱？

資料由客戶提供

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方健儀新廣告出街，網民激讚超日系！但原來方健儀都同港人一樣有呢個煩惱？

方健儀新廣告出街，網民激讚超日系！但原來方健儀都同港人一樣有呢個煩惱？

近日方健儀為日本和田保健貼拍攝全新廣告開播，不少網民及粉絲都大讚超日系，清爽造型非常舒服自然！

但係拍攝期間，方健儀自揭經常受濕重問題困擾，她坦言：「我本身個人好易濕重，好易見攰，而且上鏡易浮腫，真係好困擾！再加上做野真係好忙，想好好地袪下濕都未必有時間！」

方健儀投入演出，重現打工仔濕重困擾 (返工容易攰、開會又頭重重)

方健儀投入演出，重現打工仔濕重困擾 (返工容易攰、開會又頭重重)

其實方健儀同大部份香港人一樣受到濕重問題困擾。畢竟香港濕度極高，天氣潮濕加上不良生活飲食習慣，如夜訓、食無定時、餐餐大魚大肉、缺乏運動等等，都會導致濕重問題！如果身體積聚濕氣未能排走，長遠更會影響精神、脾胃及肌膚狀況。

濕重積聚令四肢脹腫、面部浮腫

濕重積聚令四肢脹腫、面部浮腫

為咗解決濕重問題，多年前方健儀就選用日本和田保健貼，點知一試就成為忠實用家。今次品牌方邀請拍攝廣告，自然係一拍即合啦！

方健儀：「唔係賣花讚花香，用咗真係番唔到轉頭！」

日本和田保健貼 日本和田保健貼 日本和田保健貼

【即睇方健儀全新廣告！日本和田保健貼 真正貼上身の抽濕機】

日本和田保健貼特有日本孟宗竹經15年濃縮竹酢液製成，吸濕力特強！仲獲得香港醫護學會認可、安全可靠。只要臨訓前將佢貼喺腳掌、 手掌位置，就可以快速將身體多餘濕氣抽走，第2日回復精神爽利，多年來深受大眾喜愛！

  • 趕走濕重、健康醒神
  • 踢走四肢腫脹、面部浮腫
  • 超過9成用家認同有效改善腳腫酸痛
  • 加速血液循環、提升睡眠質素
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貼上身の抽濕機

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【同場加映：方健儀每日醒神貼士

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方健儀每日醒神貼士
  • 每邊腳掌貼夠兩塊，倍增袪濕效果！
  • 唐辛子保健貼添加辣椒精華，帶有微暖感，能加速血液循環，特別適合手腳冰冷人士及女士週期不適時使用。
  • 竹酢及唐辛子保健貼可以交替使用，配合日常唔同需要。
  • 除咗貼係腳掌及手掌，仲可以貼係肩頸、膝蓋後面、腰腹等位置，加速袪濕效果，一貼多用，性價比高！
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