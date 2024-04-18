方健儀新廣告出街，網民激讚超日系！但原來方健儀都同港人一樣有呢個煩惱？

近日方健儀為日本和田保健貼拍攝嘅全新廣告開播，不少網民及粉絲都大讚超日系，清爽嘅造型非常舒服自然！ 但係拍攝期間，方健儀自揭經常受濕重問題困擾，她坦言：「我本身個人好易濕重，好易見攰，而且上鏡易浮腫，真係好困擾！再加上做野真係好忙，想好好地袪下濕都未必有時間！」

其實方健儀同大部份香港人一樣受到濕重問題困擾。畢竟香港濕度極高，天氣潮濕加上不良嘅生活飲食習慣，如夜訓、食無定時、餐餐大魚大肉、缺乏運動等等，都會導致濕重問題！如果身體積聚濕氣未能排走，長遠更會影響精神、脾胃及肌膚狀況。

為咗解決濕重問題，多年前方健儀就選用日本和田保健貼，點知一試就成為忠實用家。今次品牌方邀請拍攝廣告，自然係一拍即合啦！ 方健儀：「唔係賣花讚花香，用咗真係番唔到轉頭！」

【即睇方健儀全新廣告！日本和田保健貼 ‧ 真正貼上身の抽濕機】 日本和田保健貼特有日本孟宗竹經15年濃縮竹酢液製成，吸濕力特強！仲獲得香港醫護學會認可、安全可靠。只要臨訓前將佢貼喺腳掌、 手掌位置，就可以快速將身體多餘濕氣抽走，第2日回復精神爽利，多年來深受大眾喜愛！ 趕走濕重、健康醒神

踢走四肢腫脹、面部浮腫

超過 9 成用家認同有效改善腳腫酸痛

加速血液循環、提升睡眠質素

【同場加映： 方健儀每日醒神貼士 】