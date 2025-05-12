旅日前卵巢扭轉腹痛入急症室 緊急手術切除囊腫保卵巢

31歲女性，去年10月體檢時意外發現左側卵巢有顆11公分乘10公分的巨大囊腫，因為囊腫過大，建議以腹腔鏡摘除囊腫，但患者即將與友人旅日賞紅葉，所以跟醫生預約旅遊後以腹腔鏡手術切除囊腫。未料門診隔天，患者發生急性腹痛合併嘔吐症狀入急症室，衛生福利部臺中醫院婦產科林新旺醫生檢查後，確診是卵巢扭轉導致急性腹痛，經腹腔鏡卵巢囊腫切除手術，術中並保留完整的卵巢，手術順利。

卵巢囊腫無法復位 恐導致急性破裂或扭轉 林新旺醫生說明，急診腹痛的女性患者約3%是卵巢扭轉。由於卵巢在身體裡是由韌帶所支撐，會隨著身體的動作而浮動，在正常情況下，卵巢旋轉後可再轉回復位，但如卵巢囊腫或畸胎瘤過大，旋轉後常無法復位，導致急性破裂或扭轉，嚴重者甚至會造成卵巢組織壞死，必須切除卵巢才能保全性命。