旅行回鄉 小心感染丙肝病毒

近來不少市民去外國旅行或回鄉探親，須小心感染丙型肝炎的風險！例如於旅程中紋身或接受治療時，有可能接觸針頭或血液，隨時感染丙肝而不自知。尤其前往相對落後的地方，店家可能重複使用針頭或沒有充分消毒器具，都可能成為感染丙肝的途徑。
腸胃及肝臟科專科醫生杜湋斌指出，肝炎病毒分為甲、乙、丙及戊等類型，當中乙型和丙型肝炎屬於慢性肝炎，「一般社交接觸不太容易感染丙肝，最主要的傳染途徑是血液和性接觸，例如紋身或不安全性行為。另外如在旅行時體驗魚療，讓小魚啃咬腳部死皮，雖較難因而受傷，但如另一名有傷口的人士也在同一個水缸中浸腳，就有可能感染丙肝病毒。」
夜市紋身屬高危
本地大部分丙肝個案來自高危群組，例如吸毒人士共用針頭，或不安全性行為。「紋身也是常見丙肝感染途徑，不過香港的紋身潮流愈見普及，很多紋身店的衛生環境已有一定水平；但在發展中國家，如果前往夜市或於酒店等沒受監管的地方紋身，感染風險便相對更高。」杜湋斌說。故無論日常生活、旅行還是回鄉，都應避免高危感染丙肝的場所和活動。
急性丙肝可無徵狀
若感染而出現急性丙肝的話，有可能出現疲倦、噁心和嘔吐等症狀，較少有嚴重症狀如急性肝衰竭；但更多的情況是患者毫無症狀，錯過治療機會，演變為慢性丙肝。杜湋斌指，慢性丙肝可進展為肝硬化，導致腹脹、食慾不振和水腫等症狀，或是消化道出血、肝昏迷等。因此如發現自己有異常的疲倦、噁心或嘔吐等症狀，應盡早求醫，以診斷是否有肝炎病毒感染；至於沒有症狀但有進行高危活動的人士，亦宜及早檢查，以便發現和治療早期丙肝及其併發症。
三個月可根治
以往治療丙肝的方法較少，須透過靜脈注射干擾素藥物，成功率不高，副作用也相對較大。目前的治療方法是使用口服抗病毒藥物，療程通常為8至12星期，沒有嚴重併發症，治療簡單容易接受。杜湋斌表示，完成治療後，一般情況下身體中的丙肝病毒會完全消滅。「然而丙肝病毒是一個家族，有六種基因型。故治療成功後，也要避免接觸高風險活動，以免再次感染其他丙肝病毒。」
留意藥物相沖
接受丙肝治療時，醫生須了解病人是否正服用其他藥物，杜湋斌指丙肝藥物可影響其他藥物的代謝速度，擾亂藥物在身體內的分量。一些常見如降膽固醇、抗凝血和抗腦癇藥物，會與丙肝藥物相互影響，降低藥物成效或增加副作用。「如果病人正在服用降膽固醇藥物或薄血藥，醫生會考慮轉用其他三高藥物，或短暫停藥。不過轉藥或停藥可能影響疾病控制，所以醫生會因應情況選擇較少出現藥物相沖的丙肝藥物。」杜湋斌強調，醫生必須向病人解釋，丙肝治療目標是減少長期併發症風險，讓病人明白服用丙肝藥物的重要，不會因轉藥而心生抗拒。