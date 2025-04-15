旅行平安藥清單｜暈車浪、腸胃不適等5大類常備藥物 小朋友/成人注意

旅行是香港人的習慣，復活節假期準備開啟旅程前，不僅應帶備5大類常備藥品應對暈車浪、腸胃不適等問題，慢性病患者也要記得攜帶慢性藥物，若是到衛生環境較差或是有流行病傳染風險的國家或地區，不論小朋友或成人也可以先就醫諮詢需要準備的藥物或疫苗，才能安心旅遊去。

台灣食藥署在fb專頁「藥博士 正藥說」發文表示，常見的旅行常備用藥有以下幾種，藥品的準備都是依照個人體質做增減，若不知道要準備甚麼藥品，可以諮詢鄰近社區藥房藥劑師。

旅行平安藥｜1 解熱鎮痛

解熱鎮痛藥物常用於身體上的各種疼痛：頭痛、牙痛、經痛、關節痛等等，也有退燒的功能。是旅行必備藥品之一。

旅行平安藥｜2 抗組織胺

抗組織胺可以緩解流鼻水、皮膚過敏等問題，適合旅行時溫差大容易鼻子過敏，或是擔心吃到或接觸到不乾淨的物體而產生過敏的民眾，需要注意抗組織胺有分為短效型以及長效型，使用上要特別留意。