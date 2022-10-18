旅遊平安藥｜預防新冠 減感染症狀 中醫解說有效成分

日前港府宣布入境放寬至「0+3」之後，不少港人已急不及待準備外遊，當中毋須檢疫及隔離的日本更熟熱門選擇，一解「鄉愁」。然而旅遊時仍須做好防疫措施，國家中藥管理局及世界衛生組織推薦的中成藥，也可作為「平安藥」看門口。
虎杖、敗醬草助清熱解毒
相信大家都熟悉連花清瘟膠囊、藿香正氣片等新冠肺炎合用的中成藥，而最近還有疏風解毒膠囊獲得國家中藥管理局及世衛推薦，可預防及染上減少新冠肺炎症狀。註冊中醫師李浩然表示當中最主要的成分為虎杖及敗醬草，「虎杖有清熱解毒、活血祛瘀、止咳化痰功效；敗醬草則可清熱解毒、消腫排膿、祛瘀止痛，可以紓緩染疫後咳嗽、咽喉腫痛、濃痰發熱的徵狀。」
針對體質症狀使用
過往連花清瘟膠囊被說成「太寒」，不能長期服用，疏風解毒膠囊或可互為補足使用。李浩然指，「連花清瘟膠囊清熱清咽功效較強，發熱咽喉腫痛嚴重的話較適合；而疏風解毒膠囊同時亦有亦有疏肝解鬱、活血止痛的功效。至於藿香正氣片，則針對濕邪停滯導致的腸胃不適。」
與西藥相隔3小時服用
只要症狀及體質符合治療目標，李浩然認為一般人都可服用虎杖及敗醬草，惟小朋友要因應指示調整服用分量，而孕婦及蠶豆症患者忌用。「只要有對應的症狀，便可以使用，毋須等待確診，即使轉為陰性後仍有徵狀也適用。不過要留意，萬一於外地確診求醫要服用西藥的話，西藥與中成藥或中藥材須相隔3小時服用。」