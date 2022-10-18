旅遊平安藥｜預防新冠 減感染症狀 中醫解說有效成分

日前港府宣布入境放寬至「0+3」之後，不少港人已急不及待準備外遊，當中毋須檢疫及隔離的日本更熟熱門選擇，一解「鄉愁」。然而旅遊時仍須做好防疫措施，國家中藥管理局及世界衛生組織推薦的中成藥，也可作為「平安藥」看門口。

虎杖、敗醬草助清熱解毒

相信大家都熟悉連花清瘟膠囊、藿香正氣片等新冠肺炎合用的中成藥，而最近還有疏風解毒膠囊獲得國家中藥管理局及世衛推薦，可預防及染上減少新冠肺炎症狀。註冊中醫師李浩然表示當中最主要的成分為虎杖及敗醬草，「虎杖有清熱解毒、活血祛瘀、止咳化痰功效；敗醬草則可清熱解毒、消腫排膿、祛瘀止痛，可以紓緩染疫後咳嗽、咽喉腫痛、濃痰發熱的徵狀。」