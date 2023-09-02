旅遊易感染腦膜炎雙球菌 嚴重可致死 一文看清醫生解說及保護措施

世界各國均有腦膜炎雙球菌案例 如果有旅遊的計畫，記得和醫師討論是否需要接種腦膜炎雙球菌疾病疫苗。淡水馬偕紀念醫院醫務部暨社區醫學中心主任詹欣隆醫師指出，世界各國持續都有腦膜炎雙球菌疾病的案例發生，遠離疾病最好要預作準備。「曾經遇過一位青少年和家人到中國旅遊，幾天後開始發燒、頭痛。原本以為是感冒，但狀況快速惡化，出現噁心、嘔吐、頸部僵硬等症狀，最後確診為腦膜炎雙球菌疾病。腦膜炎雙球菌疾病的進展速度相當快，可能快速進展成敗血症，死亡率可能高達40%〔1〕，相當危險。」詹欣隆醫師說，「幸好在接受適當抗生素治療後，狀況才穩定下來，算是撿回一條命。」腦膜炎雙球菌疾病主要是由腦膜炎雙球菌所引起，詹欣隆醫師指出，腦膜炎雙球菌屬於革蘭氏陰性雙球菌，能夠存在人體的鼻腔、咽部。帶菌者可能沒有症狀，但是已具有傳染力，能夠經由飛沫傳染病菌。根據統計，在健康者中約有5至20%〔2〕可能呈現鼻咽部位帶菌，也因為檢測不易，盛行率可能被嚴重低估。腦膜炎雙球菌已經超過有二十多種血清型，其中常見的血清群為A、B、C、W、X、Y，在台灣，80%都是B型感染〔3〕，每年大概會有數名至十數名腦膜炎雙球菌疾病的個案。詹欣隆醫師說，世界各國持續都有腦膜炎雙球菌疾病的案例，造成流行的血清型也不太一樣。民眾如果有留學或旅遊需求，建議可在旅行前一個月先至旅遊醫學門診諮詢。

腦膜炎雙球菌的進展速度快 腦膜炎雙球菌疾病的進展速度相當快，死亡率可高達40%〔4〕，且存活者中有20%產生相關後遺症〔5,6〕。世界各國都會藉由接種腦膜炎雙球菌疫苗來預防。詹欣隆醫師指出，目前流腦疫苗有兩種，有針對A、C、W、Y型的疫苗，也有針對B型的疫苗，在旅遊前，可至旅遊醫學門診，醫師會依照目的地，選擇合適的疫苗。各年齡層都可能出現腦膜炎雙球菌疾病，較好發的族群包括嬰幼兒、青少年及老年等。詹欣隆醫師也提醒，免疫功能不全、補體缺乏、脾臟切除、使用免疫抑制劑的族群也有較高的罹病風險。腦膜炎雙球菌疾病初期的症狀包括發燒、頭痛，與一般感冒症狀雷同。詹欣隆醫師說，隨著病情進展，頭痛會越來越劇烈，合併噁心、嘔吐、畏光、頸部僵直、譫妄（精神錯亂）等，身體診察會出現典型克尼格氏徵象（Kernig’s Sign）或布里金斯基徵象（Brudzinski Sign），皮膚上可能出現瘀斑，嚴重會導致休克、多重器官衰竭，致死率很高。 因為腦膜炎雙球菌疾病的進展速度相當快，若延誤就醫，可能導致死亡。存活者高達20%可能有神經學後遺症，如智力受損、聽力受損、癲癇等，部分病人也可能因為嚴重栓塞導致後續肢體截肢，對患者與家屬造成極大的衝擊。針對腦膜炎雙球菌，主要是使用抗生素治療，詹欣隆醫師表示，適時接種疫苗、及早確定診斷、及早介入治療，才能夠降低死亡率，減少嚴重後遺症的發生。