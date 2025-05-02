日做1運動5分鐘可降50%心血管風險 醫生教5招運動融入生活

日做1運動5分鐘可降50%心血管風險

基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，許多人因為生活忙碌而忽略運動，但其實日常的小動作可以對健康產生重大影響。他指出，其實生活中的小動作，才是真正的「救命儲蓄」。

根據一項發表於2025年《Circulation》期刊的UK Biobank研究，追蹤超過24,000名中老年人近8年，發現即使沒有規律運動的習慣，日常偶發性身體活動如快走、提菜籃或爬樓梯或追巴士，都能顯著降低心血管疾病和整體死亡率的風險。研究發現，即使受試者從未參加過正式運動課程，只要日常生活中自然地多動一點，身體就會回饋以長期的健康保護效果，並得出每天只需4至5分鐘的劇烈活動，或23分鐘的中度活動，即可降低心血管風險三至五成。

根據世界衛生組織的數據，以往1分鐘劇烈運動大約等於2分鐘中度運動。不過，在這項新研究中發現1分鐘劇烈活動，約等於3分鐘中度活動，約等於35到48分鐘輕度活動。張醫生指，即是每個人都可以依自己的節奏，選擇適合的方式來累積健康能量。