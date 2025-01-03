日咳夜咳 當心氣管過敏

呼吸系統科專科醫生郭旭龍表示，氣管敏感或者哮喘的成年患者，徵狀未必如兒童般有喘鳴聲、運動時氣喘，很可能只有咳嗽。「而患者很多時有特別的咳嗽徵狀，例如去到某些特定場所，如比較大塵、厚窗簾厚地氈、多花粉的植物、空氣污染指數較高的地方，甚至室外氣溫驟降，吸入了很多冷空氣，都可能會引發敏感咳嗽，甚至哮喘發作。」

至於氣管敏感及哮喘引發的咳嗽，可以是乾咳、日咳、夜咳，額外產生的分泌物亦可以產生痰聲，所以只看咳嗽本身難以讓患者分辨咳嗽的成因，郭旭龍續指，「很常見患者以為只是普通咳嗽，向普通科醫生求診並處方咳水、咳藥丸，但這些都不能針對治療敏感咳，所以無論服藥多久都未能止咳。建議咳嗽超過3星期者，可做肺部影像檢查如電腦掃描，以及肺活量、有否氣管收窄的呼氣測試、以及一氧化氮呼氣測試，以確定肺部狀況，以及咳嗽有否氣管敏感或者哮喘的成分。」

長期控病為目標

現時哮喘及氣管敏感治療以吸入式藥物為主，包括長效氣管舒張劑，以及新一代吸入式類固醇。「現時治療目標不再是有不適才作治療，而是長期控制令疾病不再出現，並維持肺功能。」郭旭龍說，「即患者不會出現氣喘、咳嗽的病徵，不會因病不能運動、上班上學，亦不會因季節而誘發疾病，入院。以上全部做到才叫做受控。」醫生會為患者以客觀數據評估病情， 調校藥物及劑量，以達到治療目標。

醫學抗敏清潔

由於大部分患者是對空氣中的致敏原，包括塵、塵蟎、空氣污染物、花粉、動物毛髮等過敏，而最長時間逗留的地方是睡房，郭旭龍建議除藥物外，睡房空氣及抗敏清潔也很重要，「醫學上抗敏清潔與一般家居清潔的定義不同，首先要減少致敏原，建議睡房內不要有厚窗簾、厚地氈、植物，亦不要讓寵物走上床。其次是睡房的清潔會選用濕布來抹，雖然比其他清潔方式看似不夠乾淨，但濕布抹完如果有塵，會被黏在該平面上，不會在空氣中飄浮變成可以吸入的形態；相反，用吸塵機時產生的亂風，空氣中的懸浮物會更多。」枕頭被鋪亦要勤換，一周最少兩次，用熱水洗或曬太陽殺滅塵蟎，也可選用防塵蟎床品；對空氣濕度變化敏感的患者，則可睡覺時使用加濕器。

郭旭龍最後建議患者適量運動以增強心肺功能，以及每年接種流感和肺炎球菌疫苗。