日夜溫差大增心律不正機率41% 醫生教4招保命防猝死

本港天氣變幻莫測，日夜溫差頗大，根據天文台數據，每天也有約7至8°C溫差，除了讓人外出難以選擇衣著外，更對健康造成重大影響。有醫生指出，當日夜溫差過大時，觸發心律不整機率便會增加41%。所以，有4大方法有助應對這種天氣，以防猝死。
日夜溫差大恐猝死3大成因
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，近日天氣轉冷，連續低溫和日夜溫差大的情況對心腦血管健康帶來潛在威脅。有研究顯示，低溫和溫差會影響血管和心臟功能，並增加猝死的風險。
黃醫生引用刊登於《歐洲心臟期刊》的一項追蹤了28個國家的數據顯示，當氣溫每降1°C，心肌梗塞風險增加2%。另外，他亦引用《美國心臟協會》的數據曾指出，當日夜溫差超過5°C，中風機率暴增34%。
黃醫生解釋，低溫容易造成猝死的原因如下：
1. 血管極速收縮
- 低溫刺激交感神經，令血管瞬間收窄，導致血壓飆高，收縮壓可升至20mmHg。
- 《Hypertension》期刊研究曾指出，冬季清晨血壓高峰比夏季早2小時。
2. 血液濃稠度激增
- 寒冷使血液纖維蛋白原增加17%，繼而令血栓風險上升，容易造成血管阻塞。
3. 自律神經失調
- 當溫差超過7°C會觸發心律不整，心室顫動的風險增41%。
4招保命防猝死
儘管天氣無法控制，但我們亦可以做好防護以防猝死。黃醫生表示，可以透過以下4方法保護自己：
1. 黃金穿衣法(分層鎖溫技術)
- 內層(排汗)：聚酯纖維發熱衣，避免穿純棉吸汗而變冷。
- 中層(蓄熱)：羽絨背心局部加強心臟區保暖。
- 外層(防風)：使用防風材質，阻擋冷風。
2. 室內溫度管理
根據日本研究，跟從以下簡單起床步驟，有助降低78%清晨跌倒風險：
- 被窩活動手腳1分鐘。
- 坐床邊緣穿上保暖外套。
- 站起後扶穩家具30秒。
3. 血管抗寒飲食
- 攝取鎂以鬆弛血管：如菠菜及羽衣甘藍。
- 攝取Omega-3以抗發炎：如鯖魚、核桃。
- 攝取大蒜素降收縮壓10mmHg：如每日4克生蒜。
4. 安全運動
- 等長收縮訓練：坐椅抬腿維持10秒，動作重複10次，有助增肌並控制血壓。
- 溫水泳池快走：33至35°C水中行走20分鐘，有助提升循環。
- 避免清晨進行戶外運動及進行憋氣用力動作(例如舉重)。
5類人最高危
黃醫生亦提醒，如果符合以下任何一條件，即屬高危人士，須每日測量晨間血壓：
- 糖尿病史
- 曾中風
- 65歲以上
- BMI＞27
- 嚴重打鼾(睡眠窒息症)
出現3大症狀即求救！
另外，如果身體出現一些症狀也要多加留意，有可能是猝死的警號。若出現以下症狀，應立即進行急救：
- 單側無力
- 胸悶如石壓
- 視野缺損、意識不清
緊急處置步驟：
- 確保呼吸順暢，側臥防嗆。
- 呼叫旁人協助。
- 撥打999。
- 若無血壓心跳馬上進行心肺復甦術(CPR)急救。
- 千萬不要等到救護人員才急救。
- 「如果疑似心肌梗塞/中風，發病時間__點__分」。
黃醫生建議，大家也應該要學習CPR，以備不時之需，因為很多時救護車到達時，已超過黃金3分鐘了。
黃醫生提醒，建議在這種天氣下，切忌喝酒暖身，因為酒精會擴張表面血管，反而失溫；亦避免泡湯御寒，以免出浴瞬間溫差易引發休克。記住口訣「分層穿衣、緩動慢起、控壓監測」。