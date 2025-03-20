日夜溫差大增心律不正機率41% 醫生教4招保命防猝死

本港天氣變幻莫測，日夜溫差頗大，根據天文台數據，每天也有約7至8°C溫差，除了讓人外出難以選擇衣著外，更對健康造成重大影響。有醫生指出，當日夜溫差過大時，觸發心律不整機率便會增加41%。所以，有4大方法有助應對這種天氣，以防猝死。

日夜溫差大恐猝死3大成因

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，近日天氣轉冷，連續低溫和日夜溫差大的情況對心腦血管健康帶來潛在威脅。有研究顯示，低溫和溫差會影響血管和心臟功能，並增加猝死的風險。

黃醫生引用刊登於《歐洲心臟期刊》的一項追蹤了28個國家的數據顯示，當氣溫每降1°C，心肌梗塞風險增加2%。另外，他亦引用《美國心臟協會》的數據曾指出，當日夜溫差超過5°C，中風機率暴增34%。

黃醫生解釋，低溫容易造成猝死的原因如下：

1. 血管極速收縮

低溫刺激交感神經，令血管瞬間收窄，導致血壓飆高，收縮壓可升至20mmHg。

《Hypertension》期刊研究曾指出，冬季清晨血壓高峰比夏季早2小時。

2. 血液濃稠度激增

寒冷使血液纖維蛋白原增加17%，繼而令血栓風險上升，容易造成血管阻塞。

3. 自律神經失調