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健康
2025-03-20 15:30:00

日夜溫差大增心律不正機率41% 醫生教4招保命防猝死

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日夜溫差大增心律不正機率41% 醫生教4招保命防猝死

日夜溫差大增心律不正機率41% 醫生教4招保命防猝死

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本港天氣變幻莫測，日夜溫差頗大，根據天文台數據，每天也有約7至8°C溫差，除了讓人外出難以選擇衣著外，更對健康造成重大影響。有醫生指出，當日夜溫差過大時，觸發心律不整機率便會增加41%。所以，有4大方法有助應對這種天氣，以防猝死。

日夜溫差大恐猝死3大成因

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，近日天氣轉冷，連續低溫和日夜溫差大的情況對心腦血管健康帶來潛在威脅。有研究顯示，低溫和溫差會影響血管和心臟功能，並增加猝死的風險。

黃醫生引用刊登於《歐洲心臟期刊》的一項追蹤了28個國家的數據顯示，當氣溫每降1°C，心肌梗塞風險增加2%。另外，他亦引用《美國心臟協會》的數據曾指出，當日夜溫差超過5°C，中風機率暴增34%。

黃醫生解釋，低溫容易造成猝死的原因如下：

1. 血管極速收縮

  • 低溫刺激交感神經，令血管瞬間收窄，導致血壓飆高，收縮壓可升至20mmHg。
  • 《Hypertension》期刊研究曾指出，冬季清晨血壓高峰比夏季早2小時。

2. 血液濃稠度激增

  • 寒冷使血液纖維蛋白原增加17%，繼而令血栓風險上升，容易造成血管阻塞。

3. 自律神經失調

  • 當溫差超過7°C會觸發心律不整，心室顫動的風險增41%。
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預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖）

4招保命防猝死

儘管天氣無法控制，但我們亦可以做好防護以防猝死。黃醫生表示，可以透過以下4方法保護自己：

1. 黃金穿衣法(分層鎖溫技術)

  • 內層(排汗)：聚酯纖維發熱衣，避免穿純棉吸汗而變冷。
  • 中層(蓄熱)：羽絨背心局部加強心臟區保暖。
  • 外層(防風)：使用防風材質，阻擋冷風。

2. 室內溫度管理

根據日本研究，跟從以下簡單起床步驟，有助降低78%清晨跌倒風險：

  1. 被窩活動手腳1分鐘。
  2. 坐床邊緣穿上保暖外套。
  3. 站起後扶穩家具30秒。

3. 血管抗寒飲食

  • 攝取鎂以鬆弛血管：如菠菜及羽衣甘藍。
  • 攝取Omega-3以抗發炎：如鯖魚、核桃。
  • 攝取大蒜素降收縮壓10mmHg：如每日4克生蒜。

4. 安全運動

  • 等長收縮訓練：坐椅抬腿維持10秒，動作重複10次，有助增肌並控制血壓。
  • 溫水泳池快走：33至35°C水中行走20分鐘，有助提升循環。
  • 避免清晨進行戶外運動及進行憋氣用力動作(例如舉重)。
     
保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖） 保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖） 保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖）

5類人最高危

黃醫生亦提醒，如果符合以下任何一條件，即屬高危人士，須每日測量晨間血壓：

  • 糖尿病史
  • 曾中風
  • 65歲以上
  • BMI＞27
  • 嚴重打鼾(睡眠窒息症)

出現3大症狀即求救！

另外，如果身體出現一些症狀也要多加留意，有可能是猝死的警號。若出現以下症狀，應立即進行急救：

  • 單側無力
  • 胸悶如石壓
  • 視野缺損、意識不清

緊急處置步驟：

  1. 確保呼吸順暢，側臥防嗆。
  2. 呼叫旁人協助。
  3. 撥打999。
  4. 若無血壓心跳馬上進行心肺復甦術(CPR)急救。
  5. 千萬不要等到救護人員才急救。
  6. 「如果疑似心肌梗塞/中風，發病時間__點__分」。

黃醫生建議，大家也應該要學習CPR，以備不時之需，因為很多時救護車到達時，已超過黃金3分鐘了。

黃醫生提醒，建議在這種天氣下，切忌喝酒暖身，因為酒精會擴張表面血管，反而失溫；亦避免泡湯御寒，以免出浴瞬間溫差易引發休克。記住口訣「分層穿衣、緩動慢起、控壓監測」。

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