日夜溫差大易疲勞恐猝死先兆？醫生拆解3大影響 7症狀即求醫！

本港天文台預測未來9天的日夜溫差較大，這不僅讓人難以選擇衣著，還可能帶來死亡風險。有醫生指出，日夜溫差會引發3種健康問題，並拆解這種天氣對身體的影響原因，提供降低溫差風險的方法。此外，當溫差大的天氣時，身體出現3種特定症狀時，應立即求醫。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，近日雖然氣溫回暖，但日夜溫差卻依然顯著。有研究指出，心血管疾病引起的猝死事件多在寒流過後的1至2星期發生。原因是寒流後的日夜溫差較大，從而增加身體負荷，猝死風險隨之上升。而日夜溫差是指一天內最高氣溫與最低氣溫之間的差異。顯著溫差在8°C至15°C之間就會明顯影響到人體健康。

1. 體溫調節壓力：人體核心體溫需要保持穩定在約37°C，才可確保各項生理功能的正常運作。

黃醫生指，溫差大的環境對健康的影響主要有2大原因：

人體核心體溫需要保持穩定在約37°C，才可確保各項生理功能的正常運作。

如何避免溫差帶來的風險？

重症科醫生黃軒指出，如果要避免猝死風險，建議做好保暖，而高危一族要多加小心。其建議如下：

1. 保暖措施

洋葱式穿衣法：洋葱式穿衣法是一種多層次穿搭方式，根據氣溫變化靈活調整衣物，尤其適合寒冷或氣候變化頻繁的環境。其核心原則為分層穿著，從內到外提供不同的功能：

內層：選擇吸濕排汗的衣物(如發熱衣或排汗衫)，保持皮膚乾爽，避免因汗濕導致寒冷。

中層：以保暖為主，建議穿著毛衣、刷毛背心或羽絨背心，幫助鎖住熱能。

外層：選擇防風、防水的衣物(如風衣或防水外套)，有效抵禦外界寒風和濕氣，並保護內層衣物的性能。

特別注意身體部位保暖

頭部、頸部及四肢末端是熱量散失的主要部位，應戴帽子、圍巾、手套及保暖襪子，以減少熱能流失。

多層次穿搭的靈活性特別適合戶外活動或長時間暴露於寒冷環境中。

2. 夜間與清晨的保暖

夜間及清晨是一天中氣溫最低的時段，需特別注意保暖，以避免因溫差刺激而導致健康問題(如血壓波動或心血管疾病急性發作)。具體建議如下：

起床前的準備：

睡前將保暖衣物(如外套或毛氈)放置於床邊，方便隨手取用。

起床時，可在床上活動四肢或進行簡單的伸展運動，以促進血液循環，避免因溫差刺激引發頭暈或不適。

起床後的行動：

起身後先坐穩，穿上保暖衣物(如外套或圍巾)再下床。

建議補充一杯溫水，幫助身體適應溫差並保持血液循環順暢。

避免清晨太早出門：

清晨氣溫較低，建議等太陽升起及氣溫回升後再進行戶外活動，特別是對於高風險族群(如三高患者或長者)。

健康生活習慣：

規律作息：保持充足的睡眠和規律的飲食，以增強免疫力。

適度運動：避免在溫差大的時段(如清晨或夜晚)進行劇烈運動，建議選擇室內運動。

3. 高危一族要小心

對於患有慢性病(如高血壓、糖尿病、心血管疾病)或長者，寒冷天氣可能帶來更高的健康風險。以下是額外建議：