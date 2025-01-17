日夜溫差大易疲勞恐猝死先兆？醫生拆解3大影響 7症狀即求醫！

本港天文台預測未來9天的日夜溫差較大，這不僅讓人難以選擇衣著，還可能帶來死亡風險。有醫生指出，日夜溫差會引發3種健康問題，並拆解這種天氣對身體的影響原因，提供降低溫差風險的方法。此外，當溫差大的天氣時，身體出現3種特定症狀時，應立即求醫。
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，近日雖然氣溫回暖，但日夜溫差卻依然顯著。有研究指出，心血管疾病引起的猝死事件多在寒流過後的1至2星期發生。原因是寒流後的日夜溫差較大，從而增加身體負荷，猝死風險隨之上升。而日夜溫差是指一天內最高氣溫與最低氣溫之間的差異。顯著溫差在8°C至15°C之間就會明顯影響到人體健康。
溫差大為甚麼會影響到健康？
黃醫生指，溫差大的環境對健康的影響主要有2大原因：
1. 體溫調節壓力：人體核心體溫需要保持穩定在約37°C，才可確保各項生理功能的正常運作。
- 人體熱量平衡的挑戰：寒冷天氣會令人體會透過血管收縮、發抖等方式減少熱量散失；而炎熱環境則會透過血管擴張和出汗來散熱。因此，當溫差過大時，血管的快速收縮與擴，需要頻繁地切換調節機制，會令老人或慢性疾病患者的血管調節失靈或過度，而增加心臟負擔。
- 影響心血管系統：當環境溫差大會使血管反覆收縮與擴張，導致血壓波動，增加心臟負擔。有研究證明，溫差大心血管疾病(如心肌梗塞和中風)的發病率會顯著上升。
- 代謝負擔：人體代謝率會提高以產生更多熱量來應對溫差，導致能量消耗過快，引發季節性的疲勞感，亦是猝死的先兆。
2. 影響交感神經系統：人體會應對環境變化作出自我保護機制，當溫差大時，身體的刺激交感神經系統便會作出過度反應，過度激活則可能對健康造成負面影響。
- 交感神經系統過度活躍：交感神經系統會迅速被激活，導致血管收縮、心率加快以及血壓上升，以維持核心體溫。不過，反應如果過於頻繁或強烈，將可能顯著增加心血管疾病的風險。
- 自律神經失調：長期暴露於溫差大的環境中，可能導致自律神經系統的失衡，可能會出現疲勞、頭痛、肩頸僵硬及四肢冰冷等「冷暖差疲勞」症狀，亦是猝死的先兆。
- 影響免疫系統：交感神經的過度激活會抑制副交感神經的功能，導致免疫系統的效能被削弱，令人體對病毒或細菌的感染風險增加。
溫差大恐猝死？
重症科醫生黃軒指出，日夜溫差有可能會對以下器官造成影響：
- 心血管系統：
極端溫差會增加心血管事件(如心肌梗塞和中風)的風險，極端溫差會增加心血管事件(如心肌梗塞和中風)的風險。研究顯示，氣溫每下降1°C，心血管相關死亡率可能增加1.6%。在溫差超過5°C的情況下，心血管疾病的發作率顯著上升。
- 呼吸系統：
日夜溫差變化可能導致呼吸道症狀加重，特別是對於哮喘和慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者。有研究指，日夜溫差超過7°C時，會對哮喘患者造成氣管收縮和發炎反應，進而引發或加重哮喘症狀。每日溫差超過5°C至10°C，COPD患者的肺功能也會顯著下降，並伴隨呼吸困難的症狀。
- 寒暖差的疲勞：
研究表明，當日夜溫差超過7°C時，自律神經(特別是交感神經)會過度活躍，導致「溫差疲勞」的現象。這種情況會引發疲勞感、頭痛及注意力下降等症狀，這些都是潛在的猝死先兆，經常容易被忽視。
如何避免溫差帶來的風險？
重症科醫生黃軒指出，如果要避免猝死風險，建議做好保暖，而高危一族要多加小心。其建議如下：
1. 保暖措施
洋葱式穿衣法：洋葱式穿衣法是一種多層次穿搭方式，根據氣溫變化靈活調整衣物，尤其適合寒冷或氣候變化頻繁的環境。其核心原則為分層穿著，從內到外提供不同的功能：
- 內層：選擇吸濕排汗的衣物(如發熱衣或排汗衫)，保持皮膚乾爽，避免因汗濕導致寒冷。
- 中層：以保暖為主，建議穿著毛衣、刷毛背心或羽絨背心，幫助鎖住熱能。
- 外層：選擇防風、防水的衣物(如風衣或防水外套)，有效抵禦外界寒風和濕氣，並保護內層衣物的性能。
特別注意身體部位保暖
- 頭部、頸部及四肢末端是熱量散失的主要部位，應戴帽子、圍巾、手套及保暖襪子，以減少熱能流失。
- 多層次穿搭的靈活性特別適合戶外活動或長時間暴露於寒冷環境中。
2. 夜間與清晨的保暖
夜間及清晨是一天中氣溫最低的時段，需特別注意保暖，以避免因溫差刺激而導致健康問題(如血壓波動或心血管疾病急性發作)。具體建議如下：
起床前的準備：
- 睡前將保暖衣物(如外套或毛氈)放置於床邊，方便隨手取用。
- 起床時，可在床上活動四肢或進行簡單的伸展運動，以促進血液循環，避免因溫差刺激引發頭暈或不適。
起床後的行動：
- 起身後先坐穩，穿上保暖衣物(如外套或圍巾)再下床。
- 建議補充一杯溫水，幫助身體適應溫差並保持血液循環順暢。
避免清晨太早出門：
- 清晨氣溫較低，建議等太陽升起及氣溫回升後再進行戶外活動，特別是對於高風險族群(如三高患者或長者)。
健康生活習慣：
- 規律作息：保持充足的睡眠和規律的飲食，以增強免疫力。
- 適度運動：避免在溫差大的時段(如清晨或夜晚)進行劇烈運動，建議選擇室內運動。
3. 高危一族要小心
對於患有慢性病(如高血壓、糖尿病、心血管疾病)或長者，寒冷天氣可能帶來更高的健康風險。以下是額外建議：
- 規律服藥與監測：保持規律服藥，並定期量測血壓或血糖，以避免因溫差導致病情惡化。
- 避免單獨活動：戶外運動時應結伴同行，並選擇合適的時間與地點(如室內運動)。
甚麼情況要求醫？
黃軒醫生表示，日夜溫差大的環境對健康影響不容忽視，尤其是對心血管疾病高風險人群和長者。除了透過適當的預防措施，如保暖、規律作息及健康管理，可有效降低健康風險，他強調，黃金搶救時間也至關重要，如果出現以下心血管疾病症狀時，應及時送醫。
- 胸悶
- 胸痛
- 頭暈
中風的「談笑用兵」口訣：
- 「談」表達/說話有困難；
- 「笑」面部表情不對稱；
- 「用」一邊手腳無力；
- 如出現以上病徵，便要「兵」即時致電999求醫。