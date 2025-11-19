日夜溫差大 飲食宜養陰潤肺 蜂蜜燉水梨助緩解過敏

秋冬時節，東北季風有時會帶來污濁的空氣，容易導致空氣質素變差，尤其是呼吸道較敏感的人士，更須格外小心以防發作。除了盡量少到人多的公共場所和使用口罩之外，平時可以用蜂蜜燉水梨進補，有助潤肺養陰、止咳化痰，以及減少呼吸道過敏的風險。

現時日間溫度可能仍然偏高，但傍晚及清晨的溫度便明顯較低，早晚出入都要適度增減衣物。至於飲食養生方面，由於氣候特性夾雜秋天的乾燥及冬天的寒涼，所以要滋陰潤肺，特別要注意調節肺氣，可以百合、杏仁、白果等入饌，並且要避免過多辛香料，否則可能會帶來口乾舌燥、嘴破、喉嚨痛等症狀。

蜂蜜燉水梨潤肺養陰

假若不時感到呼吸道不適，可以試試吃幾片帶皮的水梨，或是將水梨皮泡水飲用，有助紓緩症狀。中醫學認為，梨甘微酸寒，有潤肺涼心、消痰降火、止渴解酒、利大小腸等功效。

在此介紹一款蜂蜜燉水梨，幫助潤肺養陰、止咳化痰，緩解秋冬的上呼吸道過敏症狀。做法十分簡單，將洗淨帶皮水梨對半切開，然後去核，再在去核的凹陷位倒入適量蜂蜜，再隔水燉煮約1小時，取汁飲用即可。

做這道蜂蜜燉水梨時，需要連同梨皮一起燉煮，因為食補主要功效來自於梨皮，必須燉煮後進吃才有效，反之若直接生吃水梨，有可能會加重咳嗽與腸胃的症狀。