日常行為令兒童心血管健康提早下降

心臟病及中風等心血管問題主要發生在中老年人身上，但其實早於兒童時期可能已有患病的啟示。美國有研究發現，兒童的心血管健康軌跡在步入中學階段後持續下降，且多達98%的兒童，在心血管健康評估中未能取得滿分。

只有2%兒童得滿分

哈佛大學的研究團隊，透過評估逾1,500名兒童的各種心血管健康指標，包括飲食習慣、吸煙、運動水平和睡眠時間等，以了解兒童的心血管健康發展。結果發現，大部分兒童的評分在10歲左右開始下降，只有2%的2至19歲兒童能夠得到滿分的100分。此外，只有不到三分之一的美國兒童符合美國心臟協會提出的「生命必需8大要素」高分標準。有關研究已刊載於《JAMA Cardiology》。