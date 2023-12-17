日日咳唔停？持續咳嗽4大原因

季節性原因：冬天常見的流感及其他呼吸道感染，可能會破壞呼吸道，令引起咳嗽的神經變得敏感，令咳嗽不止。另外，春天的過敏及氣喘，亦可能會產生咳嗽症狀。

季節性原因：冬天常見的流感及其他呼吸道感染，可能會破壞呼吸道，令引起咳嗽的神經變得敏感，令咳嗽不止。另外，春天的過敏及氣喘，亦可能會產生咳嗽症狀。