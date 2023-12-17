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健康
2023-12-17 11:30:05

日日咳唔停？持續咳嗽4大原因

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咳嗽

秋冬乾冷的空氣容易刺激呼吸道而引發咳嗽，若持續數星期咳個不停，就不能放任咳嗽影響生活，可能已經患上慢性咳嗽。除了季節性原因外，一些飲食習慣、環境因素以至疾病等，都可能是長期咳嗽的肇因，故此必須及早找出原因，才能消滅咳嗽，否則吃再多的咳藥都可能日日咳唔停。

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自然防禦機制

咳嗽是人體自然的防禦機制，當呼吸道受到刺激時，例如有異物、病菌或冷空氣進入，便可能會誘發咳嗽反應，通常在一、兩星期內會好轉。而造成長期咳嗽的原因則有很多：

  • 季節性原因：冬天常見的流感及其他呼吸道感染，可能會破壞呼吸道，令引起咳嗽的神經變得敏感，令咳嗽不止。另外，春天的過敏及氣喘，亦可能會產生咳嗽症狀。
  • 疾病及藥物：引起咳嗽的疾病不只是呼吸道及肺部疾病，如肺結核、肺纖維化、慢性阻塞性肺病及肺癌等，亦可能與胃和心臟等問題有關，例如都市常見的胃酸倒流，便可能引起慢性咳嗽，而心臟衰竭及其他心血管問題也可能產生慢性咳嗽。部分藥物如治療高血壓的藥物，可能出現咳嗽的副作用。
  • 生活習慣：平日喜歡進食刺激性食物或吸煙，都可能令呼吸道變得敏感，甚至出現炎症，於是引起長期咳嗽。
  • 環境因素：長時間接觸污染的環境，空氣中的懸浮粒子及化學物可能會刺激呼吸道引發慢性咳嗽。
藥物

部分藥物如治療高血壓的藥物，可能出現咳嗽的副作用。

盡早求醫

咳嗽十分擾人，並且影響生活質素，更可能引起不必要的誤解而被親友遠離。咳嗽原因有千百種，不同原因引起的咳嗽，所需的治療亦不一樣，故此患者應該盡早求醫和治理，才能真正止咳。

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