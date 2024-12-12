日日坐好傷「心」 久坐超過10小時增心血管病死亡風險

不少人每日都坐著工作或上課，回家後也攤在梳化，這種久坐的生活模式其實對健康有害無益。最新研究顯示，若一個人每日坐著的時間超過10.6 小時，日後患上心臟衰竭及因心血管死亡的風險都會上升，即使他們每星期有進行足夠的運動量，仍無法完全消除久坐對心血管健康造成的威脅。

追蹤長達8年 這項研究利用來自英國生物庫近9萬名平均年齡為62歲的參與者的健康數據，包括佩戴儀器記錄7日的運動量，以及追蹤期內心血管疾病的病歷，以了解生活模式與心血管疾病的關係。在長達8年的追蹤期間，約5%的參加者確診心房顫動，約2.1%的人患上心臟衰竭，近2%的人曾心臟病發作，略低於1%的人死於心血管相關疾病。

運動達標 風險仍在 分析發現，每天坐著超過10小時的人，患上心臟衰竭及因為心血管疾病死亡的風險顯著上升，更重要是就算這些人的運動量達標，即每星期進行不少於150分鐘的中至高強度運動，相關風險仍然存在。有關研究已刊載在《 JACC》。

改變過於靜態生活模式 研究人員指出，心血管疾病是常見而致命的健康問題，過去不少研究證明足夠的運動可以減低患病風險，但今次研究反映即使運動量足夠，仍無法消除久坐造成的破壞，提示人們有需要正視及改變過於靜態的生活方式，每坐半小時至一小時便需要起身走動一下，以減低久坐的影響。