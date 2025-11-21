日日運動當然最好 偷懶每星期做1、2次都可達到健康效果

大家都知道運動有益健康，但每日下班回家已經8、9點，有時忙得手指也不想動，甚或要做家務和照顧孩子，根本難以抽出時間做運動。其實，對於忙碌的現代人來說，即使無法每日抽時間做運動，只要每星期有一、兩日活動身體，也可以幫助身體達到最佳健康狀態。

比較3種運動習慣

中國廣州南方醫科大學公共衛生學院的研究團隊，利用英國參與生物醫學研究的9萬多人的運動情況和健康狀況進行評估，發現只要每星期進行150分鐘的中等至高強度運動，就能獲得所有健康益處，即使只進行1天但做足時間，依然能夠享受運動帶來的好處。

風險減幅相若

研究中的參加者被分為3個活動等級組別，第一類是周末戰士，每周只運動一兩天；第二類是幾乎每天都運動的定期活動；最後一類是不活動，每星期未達到建議的150分鐘運動量。

結果顯示，周末戰士死於任何原因的機會，比不活動組低32%，死於心臟病的風險低31%，死於癌症的風險低21%。相比之下，定期活動組死於任何原因的可能性，比不活動組低26%，死於心臟病和癌症的風險分別低24%和13%。