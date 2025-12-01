日日都嬲 皺眉皺出紋 點算好？營養師教食12種食物改善心情

情緒難以控制，飲食也可以解決？有營養師指出，如果心情感到煩躁時，其實可以透過營養素改善情緒，以免經常生氣導致變老、變出更多皺紋。營養師指出，有12種食物可以擺脫壓力及改善心情。

12種食物改善心情 營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，生活中總有讓人心煩的事情，但其實有些營養素能幫助我們降低怒氣和變老的機率。面對生活的煩惱，她建議吃以下12種食物，有助避免情緒失控： 1. 維他命B1：精神性維他命 功能：有助於維持神經傳導系統的正常運作，缺乏可導致焦慮和緊張。

食物來源：全穀類(糙米、胚芽)、豆類、花生和芝麻。 2. 維他命B3：煙鹼酸 功能：輔助酶的合成，有研究指出補充煙鹼酸能改善抑鬱和焦慮，提高放鬆感和改善睡眠。

食物來源：薯仔、番茄、香菇、紫菜、三文魚和吞拿魚。 3. 維他命B6：情緒調節的關鍵 功能：支持色氨酸轉換成煙鹼酸，對女性情緒影響最大，常用於經前症候群的輔助治療。

食物來源：香蕉、大蒜、南瓜、菠菜和堅果。