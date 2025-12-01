熱門搜尋:
健康
2025-12-01 07:00:00

日日都嬲 皺眉皺出紋 點算好？營養師教食12種食物改善心情

日日都嬲 皺眉皺出紋 點算好？營養師教食12種食物改善心情

情緒難以控制，飲食也可以解決？有營養師指出，如果心情感到煩躁時，其實可以透過營養素改善情緒，以免經常生氣導致變老、變出更多皺紋。營養師指出，有12種食物可以擺脫壓力及改善心情。

12種食物改善心情

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，生活中總有讓人心煩的事情，但其實有些營養素能幫助我們降低怒氣和變老的機率。面對生活的煩惱，她建議吃以下12種食物，有助避免情緒失控：

1. 維他命B1：精神性維他命

  • 功能：有助於維持神經傳導系統的正常運作，缺乏可導致焦慮和緊張。
  • 食物來源：全穀類(糙米、胚芽)、豆類、花生和芝麻。

2. 維他命B3：煙鹼酸

  • 功能：輔助酶的合成，有研究指出補充煙鹼酸能改善抑鬱和焦慮，提高放鬆感和改善睡眠。
  • 食物來源：薯仔、番茄、香菇、紫菜、三文魚和吞拿魚。

3. 維他命B6：情緒調節的關鍵

  • 功能：支持色氨酸轉換成煙鹼酸，對女性情緒影響最大，常用於經前症候群的輔助治療。
  • 食物來源：香蕉、大蒜、南瓜、菠菜和堅果。
怒氣急救！

李婉萍指，若怒氣來襲，營養師建議可以去便利店買根香蕉和一瓶胚芽牛奶，邊吃邊冷靜。牛奶中的鈣能穩定情緒，而香蕉中含有的鎂有助於放鬆全身。為了培養良好情緒，主食可以選擇糙米飯，或者紫米飯糰。飲料可選豆漿或牛奶，或是泡芝麻麥片。此外，搭配燙菠菜或蒜炒菠菜都能更增添營養。喝湯時不妨選擇紫菜蛋花湯，聚餐時的南瓜濃湯也非常合適。日式料理如三文魚或吞拿魚生魚片，不僅能幫助降低體溫，還能補充到維他命B3，從而有效抵抗怒氣和衰老。