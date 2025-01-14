日本女性平均壽命位列世一 肥胖率最低？營養師揭6大長壽秘訣

日本人相當長壽，背後的原因竟然與他們的習慣有關！有營養師指，日本人的平均壽命高，而且更是全球肥胖率最低的國家之一。她發現，原來其長壽秘訣與飲食息息相關，並列出日本人與長壽有關的６大生活習慣。

長壽秘訣不用健身？

營養師高敏敏在其facebook上分享指，日本女性的平均壽命高達87.14歲，並且是全球肥胖率最低的國家之一。她發現，儘管他們不熱衷於健身，卻通過日常的步行和健康的飲食習慣，默默消耗熱量，維持肌肉量。她指，日本人的生活方式值得借鑒，其中有以下6大飲食與生活習慣，學習可以助健康長壽：

1. 愛吃深海魚

在日本的餐桌上，魚類的出現頻率非常高。每人每年平均攝取超過100公斤的魚類，甚至比米飯還要多。

魚類中的Omega-3脂肪酸對心血管健康和預防心臟病非常有效，同時也能維持腦部的活力。

2. 餐餐七分飽

在居酒屋中，可以看到日本人通常只叫2至3盤菜，慢慢享用。

這種不飢餓也不過飽的飲食方式，有助於預防肥胖，減輕腸胃的負擔，避免攝入過多的熱量，降低慢性病的風險。

3. 飲食多樣化