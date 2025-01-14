日本女性平均壽命位列世一 肥胖率最低？營養師揭6大長壽秘訣

日本人相當長壽，背後的原因竟然與他們的習慣有關！有營養師指，日本人的平均壽命高，而且更是全球肥胖率最低的國家之一。她發現，原來其長壽秘訣與飲食息息相關，並列出日本人與長壽有關的６大生活習慣。
長壽秘訣不用健身？
營養師高敏敏在其facebook上分享指，日本女性的平均壽命高達87.14歲，並且是全球肥胖率最低的國家之一。她發現，儘管他們不熱衷於健身，卻通過日常的步行和健康的飲食習慣，默默消耗熱量，維持肌肉量。她指，日本人的生活方式值得借鑒，其中有以下6大飲食與生活習慣，學習可以助健康長壽：
1. 愛吃深海魚
- 在日本的餐桌上，魚類的出現頻率非常高。每人每年平均攝取超過100公斤的魚類，甚至比米飯還要多。
- 魚類中的Omega-3脂肪酸對心血管健康和預防心臟病非常有效，同時也能維持腦部的活力。
2. 餐餐七分飽
- 在居酒屋中，可以看到日本人通常只叫2至3盤菜，慢慢享用。
- 這種不飢餓也不過飽的飲食方式，有助於預防肥胖，減輕腸胃的負擔，避免攝入過多的熱量，降低慢性病的風險。
3. 飲食多樣化
- 日本飲食注重食材的多樣性，確保每餐攝取多種植化素。
- 這些植化素具有抗氧化、抗老化及抗癌的功效，有助於整體健康。
4. 少油少調味
- 日本人喜愛低油脂的烹飪方式，常用蒸、煮或生食來保留食材的原味。
- 即使是沙律，也僅用小量橄欖油、鹽和芝麻調味，避免多餘的脂肪攝取，減少心血管負擔。
5. 愛吃豆類
- 味噌、納豆、豆腐等大豆製品在日本餐桌上非常受歡迎。
- 這些食物富含植物蛋白、膳食纖維和益生菌，有助於抗癌、預防慢性疾病，並促進腸道健康。
6. 常走路的生活習慣
- 日本人喜歡逛街，經常步行1至2個車站的距離，這樣的生活習慣讓他們保持苗條的身材，並減少肌少症和肥胖的風險。