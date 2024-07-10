日本爆紅超慢跑 懶人運動在屋企就可以起跑

在日本綜藝節目中出現的超慢跑，成為近期爆紅的運動，原因是這項運動可說是專為懶人而創，你只要在家穿上運動鞋，然後原地維持正確的跑步姿勢，毋須出門就已經可以做到爆汗運動的效果，特別適合想輕鬆運動的懶人！

人人都啱做 超慢跑(Niko Niko Running)源自於日本，是當地一間大學的運動學專家提倡的運動，而他親身測試後，加證超慢跑不但有助瘦身，也能幫助他提升長跑成績。他指出，超慢跑屬於低強度的有氧運動，幾乎沒有年齡限制，3歲到90歲都適合進行，而且過程中是以走路的速度進行慢跑的動作，毋須消耗太多體能，亦可減少膝蓋壓力。