日本達900萬人流感求醫？ 醫生揭12大縣最高危 遊日必備7款防疫小物

台灣藝人大S(徐熙媛)於昨日(3日)證實在日本旅遊期間患上流感併發肺炎逝世。有感染科醫生指出，日本在流感高峰期期間，累計有高達900萬人因流感而求醫，即使現在已經過了日本的流感高峰期，有12個縣的流行狀況仍然偏高。醫生指出，如果出遊日本，建議買7款防疫小物，預防感染。

流感引發肺炎2大類 感染科醫生孔祥琪在其facebook專頁上分享指，流行性感冒病毒絕對不能被視為小感，因為流感不僅傳染力強，還可能引起大流行，並且有可能導致併發症。流感病毒可引發肺炎、腦炎及心肌炎等重症，而普通感冒病毒則幾乎不會引發這些併發症。孔醫生表示，流感病毒引起的肺炎可分為兩種： 病毒性肺炎：這種肺炎病程較快，發病急劇，偶爾會出現在年輕人中，致死率較高。

細菌性肺炎：流感後，身體的防禦機制受損，細菌趁機入侵。通常在感染流感約一周後出現肺炎症狀，可用傳統抗生素治療。 他續指，流感的致死率約為千分之一，主要重症高風險人士包括65歲以上的長者、嬰幼兒、孕婦及患有慢性病的人(如糖尿病、心血管疾病、慢性肺病、肥胖等)，亦建議以上高危人士接種流感疫苗。

日本流感高峰已過？12大縣最高危 孔醫生指，有媒體詢問他日本是否有較為毒性的流感株。實際上，日本目前流行的是甲型流感H1N1，且今年的流感疫苗已成功預測。雖然日本的流感大流行已確認過高峰，但建議大家保持警惕，特別是有高風險家庭成員的人士。 他強調，日本流感高峰已過，根據日本國立感染症研究所的資料，1月20日至26日的數據顯示，全國約5,000間醫療機構通報的流感患者平均每間為11.06人，已明顯低於峰值的64.39人。全日本這周因流感就醫人數預計約386,000，高峰時有258萬。由2024年9月2日到現在，流感季在日本估計因流感累計就醫總數估計達到952.3萬人。 孔醫生引用數據指，日本47個都道府縣相比前周都有所下降，目前最高的流行12大縣如下： 山形縣 新潟縣 石川縣 沖縄縣 高知縣 宮城縣 富山縣 長崎縣 長野縣 徳島縣 福井縣 宮崎縣 而東京和大阪的流行狀況則是更低。於本周約有1,308人住院，顯著低於最高峰的5,304人，60歲以上的患者佔大多數。近五周的流感分型中，甲型流感H1N1佔93%，專家提醒需小心乙型流感可能再度流行。另外，孔醫生提醒從日本回來後的4天內為流感潛伏期，需特別注意。

出遊必備7款防疫小物 孔醫生建議，出外旅遊時，最怕遇到需要緊急醫療的情況，因此建議大家購買充足的旅遊保險，以備不時之需。他亦提醒，在日本、韓國或中國地方旅遊的人也要注意，因為這幾個地方冬天流感都有大流行。感染科醫生孔祥琪分享，他在日本的防疫措施如下： 口罩：在不通風或擁擠的地方佩戴，外出時也有保暖效果。當濕了便要更換。 酒精洗手液：小於100毫升，可帶上飛機。當捉摸太多人碰過的東西(如扶手電梯或是電梯按鈕)，就要使用。 益生菌「R1乳酪」：每日一瓶。 維他命C水溶片：一天一顆，雖然科學證據不強，但有助於健康。 蜂膠噴劑：喉嚨不適時使用。 感冒藥物：可隨身攜帶或在當地藥妝店購買。 喉糖：作為喉嚨不適的緩解品。