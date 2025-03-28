日本醫蛭逆轉三高 防止心腦意外避免復發

隨著年紀愈大，血管廢物容易積聚、血管彈性減弱，導致血流不暢，誘發血管風險。若照顧不善，後遺問題嚴重，復發機會亦大增。
每年香港有超過3萬人有腦意外，當中超過7成人即使康復後亦有可能出現行動不便、言語不清等後遺。 最新科學發現，服用日本醫蛭水蛭素有助逆轉和修復血管受損組織，避免心腦意外發生及防止復發。
「日本醫蛭」天然水蛭素：中醫藥典引證有效
醫學界發現日本醫蛭唾液中含有天然水蛭素，具有促進血液循環、溶解血管沉積物及修復血管受損組織的功效。在《中華本草》內，記錄了日本醫蛭有強效溶解血管廢物效果，亦是唯一納入藥典內會吸血的醫用水蛭。比起其他蛭類，通血作用更受廣泛認可*。
中醫師吳盈盈：日本醫蛭通血效果佳受廣泛證可
註冊中醫師吳盈盈：「從臨床中醫角度來看，水蛭本身是一種強大的活血化瘀藥，而活性通血成份就是水蛭素。據《中華本草》記錄，日本醫蛭水蛭素含有抗凝血酶，具有抗凝血、抗纖維化等功效，尤其對心血管沉積廢物有極強溶解作用，根本改善和預防腦部血流不暢所造成的健康風險。經過多年科研測試，證實日本醫蛭的確具強效抗凝血作用，而且多本藥典及文獻均有記載，通血效果佳受廣泛證可。」
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真正逆轉血管不暢 首選日本醫蛭
長期三高人士血管不暢超過50%或以上，容易引發心腦意外。ICHIKI天然水蛭素可溶解血管沉積物，修復血管受損組織，真正逆轉血管不暢，降低腦風險高達86%#。
避免血管意外再復發 ICHIKI幫到你
數據顯示，5年內復發機率是近2成*。因為血管意外癒後人士會有很多後遺，例如缺乏活動能力及言語不清，令癒後人士容易跌倒，觸發危機，因此ICHIKI天然水蛭可改善各種後遺問題，防止復發。
嚴選日本醫蛭 只有ICHIKI
ICHIKI天然水蛭素從日本醫蛭中提取出高含量的天然水蛭素，易吸收、不傷腸胃，無毒無副作用。科研實證ICHIKI天然水蛭素有強效溶解凝固能力，對維持心血管健康有良好作用。
科研實證 ICHIKI天然水蛭素 具有強效溶解凝固能力**
日本專效4合1通血配方 針對心腦血管不暢及後遺
日本醫蛭 每粒110ATU（抗凝血酶單位）
以低溫製備技術純化及提取出高含量的水蛭素，含高活性多肽，具有活血化瘀，亦對溶解血管沉積廢物有極強效果。
納豆激酶 每粒3000FU
有助改善血液黏稠度，提高血液流動性，促進微循環，減少頭暈頭脹、腦血不暢。
白藜蘆醇
高抗氧化及血管調節作用，調節血管壁壓力，保護身體免受自由基細胞損傷，降低壞指數，緩解三高後遺。
三七提取物
富含活性成分三七總皂甙，活血化瘀，清除血管垃圾，同時修復血管損傷，保護心腦血管健康。
用家分享：
個案1：改善腦後遺
過往情況：行動不便，需要家人照顧
改善情況：能講出簡單句子及用拐杖行路
服用時長：3個月
個案2：食緊藥都食得
過往情況：三高指數高，需要食藥穩定情況
改善情況：血液黏度下降及暢通血流
服用時長：2星期
個案3：改善血管不暢
過往情況：7成血管不暢、需要接受療程
改善情況：明顯改善氣促及舒緩胸悶頭脹
服用時長：1個月
星級用家王俊棠推薦
ICHIKI天然水蛭素8大功效
- 溶解血管壁沉積
- 掃除血管廢物
- 降低血液黏度
- 恢復血管彈性
- 減少頭暈頭痛、血流不暢
- 紓緩胸悶氣短、手腳麻痺
- 有助心、腦血管暢通
- 有助穩定三高指數
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#Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences《醫學蛭類與水蛭素》
*Stahmeyer JT, et al. Dtsch Arztebl Int. 2019;116(42):711-717.
**AJH240811327/試験報告書/天然ヒルジンの血栓溶解効果/2024
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