日本醫蛭逆轉三高 防止心腦意外避免復發

每年香港有超過3萬人有腦意外，當中超過7成人即使康復後亦有可能出現行動不便、言語不清等後遺。 最新科學發現，服用日本醫蛭水蛭素有助逆轉和修復血管受損組織，避免心腦意外發生及防止復發。

隨著年紀愈大，血管廢物容易積聚、血管彈性減弱，導致血流不暢，誘發血管風險。若照顧不善，後遺問題嚴重，復發機會亦大增。

醫學界發現日本醫蛭唾液中含有天然水蛭素，具有促進血液循環、溶解血管沉積物及修復血管受損組織的功效。在《中華本草》內，記錄了日本醫蛭有強效溶解血管廢物效果，亦是唯一納入藥典內會吸血的醫用水蛭。比起其他蛭類，通血作用更受廣泛認可*。

中醫師吳盈盈：日本醫蛭通血效果佳受廣泛證可

註冊中醫師吳盈盈：「從臨床中醫角度來看，水蛭本身是一種強大的活血化瘀藥，而活性通血成份就是水蛭素。據《中華本草》記錄，日本醫蛭水蛭素含有抗凝血酶，具有抗凝血、抗纖維化等功效，尤其對心血管沉積廢物有極強溶解作用，根本改善和預防腦部血流不暢所造成的健康風險。經過多年科研測試，證實日本醫蛭的確具強效抗凝血作用，而且多本藥典及文獻均有記載，通血效果佳受廣泛證可。」

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