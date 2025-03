日本醫蛭逆轉三高 防止心腦意外避免復發

科研實證 ICHIKI天然水蛭素 具有強效溶解凝固能力**

日本專效4合1通血配方 針對心腦血管不暢及後遺

ICHIKI天然水蛭素8大功效

溶解血管壁沉積 掃除血管廢物 降低血液黏度 恢復血管彈性 減少頭暈頭痛、血流不暢 紓緩胸悶氣短、手腳麻痺 有助心、腦血管暢通 有助穩定三高指數





#Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences《醫學蛭類與水蛭素》

*Stahmeyer JT, et al. Dtsch Arztebl Int. 2019;116(42):711-717.

**AJH240811327/試験報告書/天然ヒルジンの血栓溶解効果/2024

##此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。 為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。