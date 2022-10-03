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健康
2022-10-03 15:30:27

日本開關｜日本藥分5類 咩係要指導醫藥品？ 二、三類副作用較低？

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日本的藥物分為5類。

日本的藥物分為5類。

日本即將開關，睽違3年港人終於可以再次「返鄉下」！去日本除了玩及食之外，購物亦是一大行程，要購物，就一定不少得到藥妝店大掃貨，掃貨前先了解日本的藥物分類，就可以買得更盡興。

藥物

眼藥水多屬於第二、三類藥品。

藥物分5

日本的藥物分為5類，第一種為「要指導醫藥品」，類似香港的醫生處方藥物，需要有醫生紙才可以到藥房購買。此類藥物需要到當地的調劑藥局才買得到，服用的注意事項亦會比一般藥物多。

 

第一類藥品

一般「要指導醫藥品」在販售一段特定時間後，如沒有出現特別問題，就會歸類為「第一類藥品」。「第一類藥品」不需要經過醫生處方，但要在有販賣許可的藥房或藥妝店購買，購買時需要由藥劑師評估狀況。此類藥物的副作用較多，可能會出現嗜睡、頭暈、反胃等狀況。

暗瘡膏

「第二類藥品」的副作用比起第一類藥品低。

第二類藥品

「指定第二類醫藥品」及「第二類藥品」都可以直接在一般藥房及藥妝店購買，副作用比起第一類藥品低。藥物多數含有類固醇及抗生素，因此服用前要注意劑量、是否適合服用，及可否同時服食其他藥物。受港人歡迎的大正製藥綜合感冒藥就是其中一種「指定第二類藥品」。

 

第三類藥品

最後一類為「第三類藥品」，其副作用相當低，容易購買，通常是含各種維他命的補充品。另外，肌肉止痛貼及止痕的藥膏，眼藥水、暗瘡膏等則同時橫跨「第二類藥品」及「第三類藥品」。

日本

港人最鍾意到日本shopping。

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