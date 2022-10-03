日本開關｜日本藥分5類 咩係要指導醫藥品？ 二、三類副作用較低？

日本即將開關，睽違3年港人終於可以再次「返鄉下」！去日本除了玩及食之外，購物亦是一大行程，要購物，就一定不少得到藥妝店大掃貨，掃貨前先了解日本的藥物分類，就可以買得更盡興。

藥物分 5 類

日本的藥物分為5類，第一種為「要指導醫藥品」，類似香港的醫生處方藥物，需要有醫生紙才可以到藥房購買。此類藥物需要到當地的調劑藥局才買得到，服用的注意事項亦會比一般藥物多。

第一類藥品

一般「要指導醫藥品」在販售一段特定時間後，如沒有出現特別問題，就會歸類為「第一類藥品」。「第一類藥品」不需要經過醫生處方，但要在有販賣許可的藥房或藥妝店購買，購買時需要由藥劑師評估狀況。此類藥物的副作用較多，可能會出現嗜睡、頭暈、反胃等狀況。