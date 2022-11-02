日本雞蛋日2022 |「新紀元卵」4大商場快閃換領活動 週末好去處

平時蛋就食得多，但你又有無聽過「日本雞蛋日」？「新紀元卵」將於今個週末（11月5日）在4大商場舉行「日本雞蛋日」快閃換領活動，只要在葵芳．新都會廣場、T TOWN、香港仔中心、紅磡黃埔天地消費滿一定金額+ Like Freds日本卵Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」1盒（價值$28）。數量有限，換完即止，有興趣的讀者切勿錯過！

為什麼11.5是「日本雞蛋日」？

日本將每年11月5日定為雞蛋日，好的日文是「いい」，而「いい」和「11」發音相同；「たま」（TaMa）是玉的意思，所以以「0」表示；「ご」（GO）是「5」的日文發音；將「05」拼在一起，就是雞蛋的日文發音「たまご」（TaMaGo）。所以，11月5日就代表「好的雞蛋」的意思。日本雞蛋日的誕生，是為了宣揚日本雞蛋的美味之處，並希望大眾重新審視這種優質食品，讓未來餐點變得「更美味、更豐富、更健康」。

味珍味自2015年起與日本同步，於香港舉行「日本雞蛋日」活動，希望提高市民對日本雞蛋的認識。

雞蛋の迷思：白蛋同啡蛋有什麼分別？

不知大家有沒有同樣的疑問，到底白蛋和啡蛋有什麼分別？市面上常見的雞蛋可以分為白蛋、啡蛋和粉紅蛋，顏色的差異主要因為雞隻的品種不同，營養價值基本一樣，分別只在於蛋殼的色素。

「新紀元卵」營養滋味滿分

想吃好的雞蛋？「新紀元卵」絕對是首選！「新紀元卵」由飼養雞隻到包裝，整個生產過程都通過了日本農林水產部門嚴格檢疫。雞隻還接種了預防沙門氏菌的疫苗，並通過「水中銀生物毒性測試」，獲得品質卓越的「綠魚」評級，不含類雌激素及毒性，安全衛生。

「新紀元卵」有三款皇牌雞蛋，分別是：

「新紀元卵」．曉

蛋黃稠度高，顏色呈橙紅色，蛋黃顏色直迫17度，視覺味覺雙重享受。