日本雞蛋日2023｜「新紀元卵」 X 皇室堡玩轉【日本雞蛋日．全民祭】

日文「いい」的意思是「好」，而「いい」和「11」寫法相似；「たま」（TaMa）是玉的意思，所以以「0」表示；「ご」（GO）是「5」的日文發音；將「05」拼在一起，就是「たまご」（TaMaGo），即是雞蛋的日文發音。因此，11月5日就代表「好的雞蛋」的意思，業界為了宣揚日本雞蛋從飼養、生產及品質控制的過程都非常認真及嚴謹，所以定每年11月5日為雞蛋日。

皇室堡Pop-up攤位迎【日本雞蛋日．全民祭】

日本有「日本雞蛋日」，雖然大家未必能前往日本旅行，但味珍味自2015年開始，每年都會在香港，與日本同步舉行「日本雞蛋日」活動，讓大家可以身同感受，同時提高香港人對日本雞蛋的認識。

在香港，有超過十年銷售蛋冠之稱的「新紀元卵」，即將會於2023年11月4日至5日下午12時半至7時半，在銅鑼灣皇室堡地下（G/F），舉行【日本雞蛋日．全民祭】，屆時會設置攤位遊戲，以及可愛「新紀元卵」打卡位，還有機會嬴得「新紀元卵」一盒。

小遊戲「『蛋』之配配對」

玩家需於限時內根據雞蛋消毒步驟，以配配對的形式逐一配對完整雞蛋消毒步驟。在限時之內挑戰成功的玩家，即可獲得「新紀元卵」一盒（10隻）。

打卡位「1.8米高巨瀛『蛋』田」

在11月4日至5日活動期間，場內會佈置約3個「新紀元卵」的模型擺設，Pose搞怪又可愛，歡迎一家大小來找3隻這麼可愛的「新紀元卵」合照。

各位喜歡吃日式料理、雞蛋愛好者，記得4日及5日來參加【日本雞蛋日．全民祭】、嬴遊戲獎品，千萬不要錯過。

皇室堡

地址：銅鑼灣告士打道311號地下G/F中庭

前往方法：銅鑼灣港鐵站E出口（步行約3分鐘）

【新紀元卵．好卵有運大抽獎】

終極大獎活動於上月完滿結束，得獎結果已於2023年10月10日在Freds 日本卵的Facebook專頁及Instagram及報刊公布。