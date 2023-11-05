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2023-11-05 11:30:00

日本雞蛋日2023｜新紀元攜「卵」強勢回歸全民祭．人氣餐廳限定「卵」菜式．商場快閃齊拎「卵」

資料由客戶提供

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日本雞蛋日2023｜新紀元攜「卵」強勢回歸全民祭．人氣餐廳限定「卵」菜式．商場快閃齊拎「卵」

日本雞蛋日2023｜新紀元攜「卵」強勢回歸全民祭．人氣餐廳限定「卵」菜式．商場快閃齊拎「卵」

「Itadakimasu」是日本人進食前必說的話，即使沒有學過日本，最少也會這句，除了「我不客氣了」，還有「我會好好用膳」的意思，表示對廚師和農民的謝意。日本人對於食物要求高，同時亦很重視食物的來源和質量，追求能品嚐出食物的原汁原味。

雞蛋是最常見於日本餐桌上的食物，日本人偏愛生雞蛋和半熟蛋，因此日本人雞蛋的生產過程有非常深的講究。當地政府業界為了向全世界宣揚日本雞蛋，從飼養、生產的過程嚴謹規管，更為雞蛋定立了每年的11月5日為「日本雞蛋日」

日本文化對香港人有影響頗深，令香港人鍾情到日本旅行，除了是希望品嚐到正宗的道地美食、購物之外，更重要的是希望到日本，親身感受當地節日、慶典。味珍味在今天舉行了三大雞蛋日活動，讓大家即使身處香港，也可以身同感受日本節日。

 

皇室堡 Windsor【日本雞蛋日．全民祭】

銅鑼灣告士打道311號地下中庭

日期：11月4日至5日（2天）

時間：中午12時半至下午7時半

設置「1.8米高巨瀛『蛋』田」打卡位，以及「蛋」之配配對小遊戲，在限時之內挑戰成功的玩家，「新紀元卵」10隻裝一盒

 

11.5皇室堡同場活動–【商場快閃新紀元】（限定1天）

11月5日當天，皇室堡會同場舉行【商場快閃新紀元】活動，顧客需讚好「Freds日本卵」、皇室堡Facebook專頁及追蹤Instagram帳戶，即可換領「新紀元」（2隻裝）。

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【商場快閃新紀元】

  • 荃新天地 Citywalk
    荃灣楊屋道18號地下光影長廊A（7-11旁）
    時間：下午1時至8時
    顧客凡於荃新天地即日以*電子貨幣消費滿HK$100或以上，並讚好「Citywalk荃新天地」及「新紀元卵」Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」一盒（價值HK$35.9）。

 

  • 西寶城 The Westwood
    香港西環卑路乍街8號 Kiosk Level 2
    時間：中午12時半至下午7時半
    顧客凡於The Westwood西寶城以*電子貨幣單一消費滿$200或以上，憑即日單一機印發票連同對應之電子貨幣付款存根，並讚好The Westwood 西寶城Facebook專頁或追蹤Instagram帳戶，及讚好「Freds日本卵」Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」一盒。

 

  • 黃埔天地 The Whampoa
    黃埔美食坊1樓中庭
    時間：中午12時半至下午7時半
    顧客於紅磡黃埔天地任何商舖以單一*電子消費滿$200，憑即日之機印發票及出示，並讚好「Freds日本卵」Facebook，即可換領「新紀元卵」一盒。

 

  • 香港仔中心 Aberdeen Centre
    香港仔南寧街AC2地下換領站
    時間：中午12時半至下午7時半
    顧客凡於香港仔中心以*電子貨幣單一消費滿$200或以上，憑即日單一機印發票連同對應之電子貨幣付款存根，並讚好「Freds日本卵」Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」一盒。

 

  • 新港城中心 MOSTown
    馬鞍山鞍祿街18號2樓天幕廣場中庭
    時間：中午12時半至下午7時半
    顧客需讚好「Freds日本卵」、新港城中心Facebook專頁及追蹤新港城中心Instagram帳戶，即可換領「新紀元卵」一盒。

 

  • 新都城 Metro City中心三期商場
    將軍澳欣景路8號1樓天幕廣場中庭
    時間：中午12時半至下午7時半
    顧客需讚好「Freds日本卵」、新都城中心Facebook專頁及追蹤新都城中心Instagram帳戶，即可換領「新紀元卵」一盒。

 

  • 樂富中心 Lok Fu Place
    樂富廣場A區1樓中庭（偉成洋酒對出）
    時間：中午12時半至下午7時半
    Link Up 會員於樂富廣場或樂富街市以電子貨幣*消費，憑即日之機印發票及讚好「Freds日本卵」Facebook，即可換領「新紀元卵」乙盒（價值$35.9）。
*電子貨幣包括信用卡、易辦事、Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Tap & Go 拍住賞、AlipayHK、BoC Pay、PayMe from HSBC、WeChat Pay 、八達通、八達通銀包及Tap N Go Wallet或其他手機支付程式、或受《支付系統及儲值支付工具條例》（第584章）規管的其他儲值支付工具。
*商場快閃活動換領新紀元卵一盒10隻裝（價值$35.9），數量有限，換完即止。

 

【餐飲齊分享】新紀元X人氣餐廳限定「卵」菜式

為響應2023日本雞蛋日，會與香港多間餐廳及料理店聯手合作，店內的指定料理會使用日本新紀元雞蛋製作，餐廳名單如下：

【餐飲齊分享】合作餐廳_日式料理

【餐飲齊分享】合作餐廳_日式料理

【餐飲齊分享】合作餐廳_其他料理

【餐飲齊分享】合作餐廳_其他料理

所有餐廳及機構名稱排名不分先後。

 

【新紀元卵．以心相印】新紀元愛心贈「卵」

新紀元愛心贈「卵」活動中使用新紀元卵製作飯盒 新紀元愛心贈「卵」活動中派贈新紀元雞蛋 新紀元愛心贈「卵」活動為慈善機構捐贈1萬隻雞蛋 Foodlink Foundation膳心連基金以新紀元捐贈的雞蛋為主要食材，開辦長者烹飪班。

與本地「Feeding Hong Kong樂餉社」、「Food Angel惜食堂」、「Food Grace食德好」、「Food for Good齊惜福」、「Foodlink Foundation膳心連基金」5間慈善機構合作，為每個慈善機構捐贈50箱雞蛋，合共捐出5萬隻新紀元卵，派發予有需要人士。

「Food Angel惜食堂」與「Food for Good齊惜福」將會進行分配雞蛋及餐盒；「Foodlink Foundation膳心連基金」、「Feeding Hong Kong樂餉社」及「Food Grace食德好」則會負責分配雞蛋。

 

「新紀元卵」銷售點限時贈送優惠

指定期間於指定銷售點購買任何2盒「新紀元卵」或「新紀元卵．曉」，即送新紀元毛巾乙條。

日期 銷售點 分店

10月31日至

11月6日

 YATA 一田

沙田新城市、大埔超級城、元朗YOHO、

屯門V City、北角北角匯、新蒲崗Mikiki

11月1日至

11月7日

UNY

生活創庫

APITA太古城、元朗千色匯、樂富廣場、

將軍澳新都城

11月2日至

11月8日

AEON

永旺百貨

屯門市廣場、將軍澳廣場、大窩口悅來坊、

荔枝角碧海藍天

詳細貨量及其他資料，請一律參考各銷售點網頁、實體店或電話查詢。

「新紀元卵」銷售點限時贈送優惠海報

「新紀元卵」銷售點限時贈送優惠海報

新紀元卵｜日本卵之日海報

新紀元卵｜日本卵之日海報

「新紀元卵」更多詳情，瀏覽官方網頁：https://shinkigen.com.hk/
銷售點：AEON、APITA、360、DON DON DONKI、TASTE、FUSION、Soda Mall、UNY、Market Place、3hreeSixty、Oliver's The Delicatessen
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