日本雞蛋日2023｜新紀元攜「卵」強勢回歸全民祭．人氣餐廳限定「卵」菜式．商場快閃齊拎「卵」

「Itadakimasu」是日本人進食前必說的話，即使沒有學過日本，最少也會這句，除了「我不客氣了」，還有「我會好好用膳」的意思，表示對廚師和農民的謝意。日本人對於食物要求高，同時亦很重視食物的來源和質量，追求能品嚐出食物的原汁原味。

雞蛋是最常見於日本餐桌上的食物，日本人偏愛生雞蛋和半熟蛋，因此日本人雞蛋的生產過程有非常深的講究。當地政府業界為了向全世界宣揚日本雞蛋，從飼養、生產的過程嚴謹規管，更為雞蛋定立了每年的11月5日為「日本雞蛋日」。

日本文化對香港人有影響頗深，令香港人鍾情到日本旅行，除了是希望品嚐到正宗的道地美食、購物之外，更重要的是希望到日本，親身感受當地節日、慶典。味珍味在今天舉行了三大雞蛋日活動，讓大家即使身處香港，也可以身同感受日本節日。

皇室堡 Windsor【日本雞蛋日．全民祭】

銅鑼灣告士打道311號地下中庭

日期：11月4日至5日（2天）

時間：中午12時半至下午7時半

設置「1.8米高巨瀛『蛋』田」打卡位，以及「蛋」之配配對小遊戲，在限時之內挑戰成功的玩家，「新紀元卵」10隻裝一盒。

11.5皇室堡同場活動–【商場快閃新紀元】（限定1天）

11月5日當天，皇室堡會同場舉行【商場快閃新紀元】活動，顧客需讚好「Freds日本卵」、皇室堡Facebook專頁及追蹤Instagram帳戶，即可換領「新紀元曉」（2隻裝）。