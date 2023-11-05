日本雞蛋日2023｜新紀元攜「卵」強勢回歸全民祭．人氣餐廳限定「卵」菜式．商場快閃齊拎「卵」

「Itadakimasu」是日本人進食前必說的話，即使沒有學過日本，最少也會這句，除了「我不客氣了」，還有「我會好好用膳」的意思，表示對廚師和農民的謝意。日本人對於食物要求高，同時亦很重視食物的來源和質量，追求能品嚐出食物的原汁原味。
雞蛋是最常見於日本餐桌上的食物，日本人偏愛生雞蛋和半熟蛋，因此日本人雞蛋的生產過程有非常深的講究。當地政府業界為了向全世界宣揚日本雞蛋，從飼養、生產的過程嚴謹規管，更為雞蛋定立了每年的11月5日為「日本雞蛋日」。
日本文化對香港人有影響頗深，令香港人鍾情到日本旅行，除了是希望品嚐到正宗的道地美食、購物之外，更重要的是希望到日本，親身感受當地節日、慶典。味珍味在今天舉行了三大雞蛋日活動，讓大家即使身處香港，也可以身同感受日本節日。
皇室堡 Windsor【日本雞蛋日．全民祭】
銅鑼灣告士打道311號地下中庭
日期：11月4日至5日（2天）
時間：中午12時半至下午7時半
設置「1.8米高巨瀛『蛋』田」打卡位，以及「蛋」之配配對小遊戲，在限時之內挑戰成功的玩家，「新紀元卵」10隻裝一盒。
11.5皇室堡同場活動–【商場快閃新紀元】（限定1天）
11月5日當天，皇室堡會同場舉行【商場快閃新紀元】活動，顧客需讚好「Freds日本卵」、皇室堡Facebook專頁及追蹤Instagram帳戶，即可換領「新紀元曉」（2隻裝）。
【商場快閃新紀元】
- 荃新天地 Citywalk
荃灣楊屋道18號地下光影長廊A（7-11旁）
時間：下午1時至8時
顧客凡於荃新天地即日以*電子貨幣消費滿HK$100或以上，並讚好「Citywalk荃新天地」及「新紀元卵」Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」一盒（價值HK$35.9）。
- 西寶城 The Westwood
香港西環卑路乍街8號 Kiosk Level 2
時間：中午12時半至下午7時半
顧客凡於The Westwood西寶城以*電子貨幣單一消費滿$200或以上，憑即日單一機印發票連同對應之電子貨幣付款存根，並讚好The Westwood 西寶城Facebook專頁或追蹤Instagram帳戶，及讚好「Freds日本卵」Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」一盒。
- 黃埔天地 The Whampoa
黃埔美食坊1樓中庭
時間：中午12時半至下午7時半
顧客於紅磡黃埔天地任何商舖以單一*電子消費滿$200，憑即日之機印發票及出示，並讚好「Freds日本卵」Facebook，即可換領「新紀元卵」一盒。
- 香港仔中心 Aberdeen Centre
香港仔南寧街AC2地下換領站
時間：中午12時半至下午7時半
顧客凡於香港仔中心以*電子貨幣單一消費滿$200或以上，憑即日單一機印發票連同對應之電子貨幣付款存根，並讚好「Freds日本卵」Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」一盒。
- 新港城中心 MOSTown
馬鞍山鞍祿街18號2樓天幕廣場中庭
時間：中午12時半至下午7時半
顧客需讚好「Freds日本卵」、新港城中心Facebook專頁及追蹤新港城中心Instagram帳戶，即可換領「新紀元卵」一盒。
- 新都城 Metro City中心三期商場
將軍澳欣景路8號1樓天幕廣場中庭
時間：中午12時半至下午7時半
顧客需讚好「Freds日本卵」、新都城中心Facebook專頁及追蹤新都城中心Instagram帳戶，即可換領「新紀元卵」一盒。
- 樂富中心 Lok Fu Place
樂富廣場A區1樓中庭（偉成洋酒對出）
時間：中午12時半至下午7時半
Link Up 會員於樂富廣場或樂富街市以電子貨幣*消費，憑即日之機印發票及讚好「Freds日本卵」Facebook，即可換領「新紀元卵」乙盒（價值$35.9）。
*電子貨幣包括信用卡、易辦事、Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Tap & Go 拍住賞、AlipayHK、BoC Pay、PayMe from HSBC、WeChat Pay 、八達通、八達通銀包及Tap N Go Wallet或其他手機支付程式、或受《支付系統及儲值支付工具條例》（第584章）規管的其他儲值支付工具。
*商場快閃活動換領新紀元卵一盒10隻裝（價值$35.9），數量有限，換完即止。
【餐飲齊分享】新紀元X人氣餐廳限定「卵」菜式
為響應2023日本雞蛋日，會與香港多間餐廳及料理店聯手合作，店內的指定料理會使用日本新紀元雞蛋製作，餐廳名單如下：
所有餐廳及機構名稱排名不分先後。
【新紀元卵．以心相印】新紀元愛心贈「卵」
與本地「Feeding Hong Kong樂餉社」、「Food Angel惜食堂」、「Food Grace食德好」、「Food for Good齊惜福」、「Foodlink Foundation膳心連基金」5間慈善機構合作，為每個慈善機構捐贈50箱雞蛋，合共捐出5萬隻新紀元卵，派發予有需要人士。
「Food Angel惜食堂」與「Food for Good齊惜福」將會進行分配雞蛋及餐盒；「Foodlink Foundation膳心連基金」、「Feeding Hong Kong樂餉社」及「Food Grace食德好」則會負責分配雞蛋。
「新紀元卵」銷售點限時贈送優惠
指定期間於指定銷售點購買任何2盒「新紀元卵」或「新紀元卵．曉」，即送新紀元毛巾乙條。
|日期
|銷售點
|分店
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10月31日至
11月6日
|YATA 一田
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沙田新城市、大埔超級城、元朗YOHO、
屯門V City、北角北角匯、新蒲崗Mikiki
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11月1日至
11月7日
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UNY
生活創庫
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APITA太古城、元朗千色匯、樂富廣場、
將軍澳新都城
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11月2日至
11月8日
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AEON
永旺百貨
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屯門市廣場、將軍澳廣場、大窩口悅來坊、
荔枝角碧海藍天
詳細貨量及其他資料，請一律參考各銷售點網頁、實體店或電話查詢。