日本「食人菌」恐慌背後真相！醫生解讀風險與防護

綜合日媒報道，自今年1月以來日本爆發被稱為「食人菌」的嚴重甲型鏈球菌疫情，截至6月為止，感染人數達去年同期的3倍，創下有紀錄以來的最高感染人數，引起市民擔憂。事實上，甲型鏈球菌是各國家和地區都有、環境中一直存在的細菌。台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎指出甲型鏈球菌(Group A Streptococcus, GAS)其實並非新發現的病原體，早在數十年前就已為醫學界所知，是一種特別具有毒性的鏈球菌。

日本「食人菌」疫情引發全球關注 李秉穎醫生表示，甲型鏈球菌感染早已被了解數十年，但近期因在日本等地出現鏈球菌毒性休克症候群(STSS)而引起關注。他進一步解釋，甲型鏈球菌會分泌毒性較強的毒素，健康的人若因傷口或咽喉感染，有時會引發嚴重感染迅速惡化成休克，「這些細菌很多會破壞四肢的組織，引起致命的壞死性筋膜炎，因此以前被稱為噬肉菌。」他強調，「但這其實只是比較嚴重的感染，並不是吃人。」也為「食人菌」這個名詞做出了解釋。 針對近期日本等地出現的病例增加情況，李秉穎醫生表示，這可能與解封後人們的活動增加有關，但並未達到失控的地步。