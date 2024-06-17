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健康
2024-06-17 13:30:52

日本「食人菌」恐慌背後真相！醫生解讀風險與防護

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台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎就甲型鏈球菌感染提供專業觀點，解釋其毒性及嚴重性。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎就甲型鏈球菌感染提供專業觀點，解釋其毒性及嚴重性。

綜合日媒報道，自今年1月以來日本爆發被稱為「食人菌」的嚴重甲型鏈球菌疫情，截至6月為止，感染人數達去年同期的3倍，創下有紀錄以來的最高感染人數，引起市民擔憂。事實上，甲型鏈球菌是各國家和地區都有、環境中一直存在的細菌。台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎指出甲型鏈球菌(Group A Streptococcus, GAS)其實並非新發現的病原體，早在數十年前就已為醫學界所知，是一種特別具有毒性的鏈球菌。

日本「食人菌」疫情引發全球關注

李秉穎醫生表示，甲型鏈球菌感染早已被了解數十年，但近期因在日本等地出現鏈球菌毒性休克症候群(STSS)而引起關注。他進一步解釋，甲型鏈球菌會分泌毒性較強的毒素，健康的人若因傷口或咽喉感染，有時會引發嚴重感染迅速惡化成休克，「這些細菌很多會破壞四肢的組織，引起致命的壞死性筋膜炎，因此以前被稱為噬肉菌。」他強調，「但這其實只是比較嚴重的感染，並不是吃人。」也為「食人菌」這個名詞做出了解釋。

針對近期日本等地出現的病例增加情況，李秉穎醫生表示，這可能與解封後人們的活動增加有關，但並未達到失控的地步。

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甲型鏈球菌

甲型鏈球菌會分泌毒性較強的毒素，健康的人若因傷口或咽喉感染，有時會引發嚴重感染迅速惡化成休克。

專家解讀：甲型鏈球菌的威脅與特性

對於甲型鏈球菌感染的預防，李秉穎醫生建議保持良好的個人衛生習慣，注意傷口護理，並在出現咽喉疼痛或皮膚感染症狀時及時就醫，他表示，「保持健康的生活方式和營養均衡是預防此類感染的關鍵。」同時說道，雖然免疫功能較差的族群，例如糖尿病患者或免疫力低下者，更容易發生嚴重感染，但一般健康的人也應保持警惕，不過不必過度恐慌。

針對如何識別侵襲性甲型鏈球菌感染，李秉穎醫生解釋，一般來說，甲型鏈球菌感染常見於咽喉炎和皮膚感染，但當感染引起休克等嚴重症狀時，需立即就醫。侵襲性甲型鏈球菌感染可能會導致敗血症或其他危及生命的症狀，應引起高度重視。

李秉穎醫生最後強調，雖然日本今年的病例數有所增加，但仍未達到危險的地步。他呼籲大家保持冷靜，不要因為疫情解封而放鬆對於健康的警惕，正確了解甲型鏈球菌感染的風險及預防措施，避免不必要的恐慌。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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