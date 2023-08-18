日研究：長者牙少或嚴重牙周病 可加速腦退化

人體的構造十分微妙，例如牙齒與腦部看似沒有直接關連，日本東北大學一項研究卻發現，口腔衛生或與大腦海馬體有緊密的連結，並會增加患上認知障礙症的風險；若患牙周病或牙齒減少，都可能會加快腦部衰退。

兩類人海馬體萎縮速度加快

據刊載於《Neurology》的研究，日本東北大學研究團隊針對55歲以上成年人作出牙齒健康程度和健康狀況調查，並測試其記憶力；然後從中選擇172名無記憶力衰退者作為期4年的追蹤和觀察，並記錄參加者的牙齒數量、是否患有牙齦疾病等口腔問題，以及用磁力共振觀測大腦海馬體。

研究結果顯示，牙齒、牙齦及腦部狀況有一定關連，尤其是健康牙齒數量少而牙齦病症較輕，以及健康牙齒數量多但有嚴重牙齦病的長者，兩者大腦左側海馬體萎縮的速度均顯著加快。

有牙周病退化更快

至於牙齦病輕微而牙齒數量又少的長者，其左側海馬體萎縮較快，平均少1顆牙齒，腦部老化速度便加快1年；若牙齦病症嚴重但擁有牙齒數量較多，則牙齒愈多腦部海馬體萎縮速度愈快，每多1顆牙齒海馬體老化速度可加快1.3年。海馬體的萎縮及損毀程度被認為與是否罹患阿茲海默症有關。研究團隊強調，結果反映維護牙齒及口腔健康，可能比起維持牙齒數量多寡更加重要。