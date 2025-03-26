早上易賴床 中午易瞌眼瞓？可能是春睏 醫生教4招KO疲倦感

春天是萬物復甦的季節，亦是使人昏昏欲睡的季節。有醫生指出，春天不少人也會變得疲勞和想睡，這種「春睏」現象主要有5大成因，除了和天氣有關，亦有可能與我們的情緒和飲食有關。
春睏5大症狀
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，春天昏昏欲睡的感覺會被稱為「春睏」，古人所寫的「春眠不覺曉」確實有其根據。通常春睏會出現以下5大症狀：
- 嗜睡
- 疲憊無力
- 注意力無法集中
- 無精打采
- 腸胃不適
拆解春睏5大成因
而這種現象的原因可能有多方面，包括生理時鐘、花粉過敏、情緒和營養等因素：
1. 光照變化
- 春天的日照時間增加，光照強度變化會影響我們的生理時鐘和睡眠規律，導致我們感到更早疲倦，特別是在清晨難以起床。
2. 花粉過敏
- 春季是花粉過敏的高峰期，會導致鼻塞、流涕、喉嚨不適等症狀，影響睡眠品質。
3. 季節性情緒失調(SAD)
- 季節性情緒失調通常在秋冬季節出現。但有些人在春季可能會感到情緒低落和疲勞，這與季節變化有關。
4. 氣壓變化
- 春季的氣壓變化可能影響身體，某些人對此特別敏感，可能會感到疲倦。
5. 缺乏維他命D
- 陽光不足可能導致維他命D缺乏，這與能量和情緒有關。
4招KO春睏
不過，春睏問題是可以避免，黃軒指出以下是一些建議來緩解春睏的困擾：
1. 調整作息
- 早睡早起：保持規律的作息時間，建議晚上10點半前睡覺，早上6點半起床，確保有7-8小時的充足睡眠。
- 紓解壓力：適時放鬆心情，進行輕度運動，如散步或伸展。
- 避免接觸花粉：在花粉高峰期減少外出，外出時佩戴口罩。
- 補充維他命D：透過曬太陽和飲食補充維他命D，有助改善春睏。
- 均衡飲食：飲食宜清淡，需攝取足夠的蛋白質，並多吃綠色蔬菜等養肝食物。
2. 飲食調理
- 補充蛋白質：每餐攝取適量(一掌心)蛋白質，如魚類和豆製品。
- 多吃綠色蔬菜：富含葉綠素、抗氧化物與膳食纖維，幫助肝臟排毒，提升代謝。建議吃椰菜花、菠菜和生菜。
- 清淡飲食：避免高油和高糖食物，選擇易消化和清淡的飲食。
- 避免生冷食物：春季濕氣較重，應避免攝取過多生冷食物，以免影響消化功能。
3. 運動建議
- 有氧運動：選擇溫和的有氧運動，如快步走或太極拳、跳舞。這些運動有助於排汗、促進氣血循環及溫暖身體。
- 戶外活動：每天在戶外進行15-20分鐘的有氧運動，以促進維他命D合成。
- 伸展運動：進行瑜伽等伸展運動，有助於放鬆身心，緩解壓力。
4. 其他建議
- 浸腳：睡前用40度溫水浸腳15-30分鐘，有助於提升陽氣。
- 梳頭：多梳頭能刺激頭皮穴道，促進頭面部血液循環，恢復精神、增強記憶力及專注力.。
- 保持室內空氣流通：使用空氣清淨機，減少室內花粉和灰塵濃度。
黃軒醫生指，春睏是一種常見的生理現象，但其實只要透過調整作息、飲食和生活習慣，可以有效緩解。不過，如果長期感到精神不濟，建議諮詢醫生，排除其他健康問題的可能性。