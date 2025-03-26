早上易賴床 中午易瞌眼瞓？可能是春睏 醫生教4招KO疲倦感

春天是萬物復甦的季節，亦是使人昏昏欲睡的季節。有醫生指出，春天不少人也會變得疲勞和想睡，這種「春睏」現象主要有5大成因，除了和天氣有關，亦有可能與我們的情緒和飲食有關。

春睏5大症狀

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，春天昏昏欲睡的感覺會被稱為「春睏」，古人所寫的「春眠不覺曉」確實有其根據。通常春睏會出現以下5大症狀：

嗜睡

疲憊無力

注意力無法集中

無精打采

腸胃不適

拆解春睏5大成因

而這種現象的原因可能有多方面，包括生理時鐘、花粉過敏、情緒和營養等因素：

1. 光照變化

春天的日照時間增加，光照強度變化會影響我們的生理時鐘和睡眠規律，導致我們感到更早疲倦，特別是在清晨難以起床。

2. 花粉過敏

春季是花粉過敏的高峰期，會導致鼻塞、流涕、喉嚨不適等症狀，影響睡眠品質。

3. 季節性情緒失調(SAD)

季節性情緒失調通常在秋冬季節出現。但有些人在春季可能會感到情緒低落和疲勞，這與季節變化有關。

4. 氣壓變化

春季的氣壓變化可能影響身體，某些人對此特別敏感，可能會感到疲倦。

5. 缺乏維他命D